Lavatrice, metti tutti i capi in un sacchetto: il vecchio trucco delle nostre nonne

Ecco perché le nostre nonne mettevano tutti i capi in un sacchetto prima di mettere tutto il bucato in lavatrice.

Vi sveliamo i motivi per cui tantissimi esperti usano il metodo del sacchetto per porre rimedio a un problema davvero comune. Se lo impiegate, non avete neanche più bisogno di accendere la lavatrice, risparmiando una montagna di soldi.

Capi bianchi, perché si ingialliscono

Almeno una volta nella vita, tutti noi abbiamo avuto a che fare con dei capi che si sono ingialliti, apparentemente senza motivo. In realtà, i motivi di ciò sono tanti. In primo luogo, il sudore può essere una delle cause per cui i vestiti diventano gialli.

Un secondo motivo è legato al lavaggio e all’asciugatura. Se stendiamo i nostri capi bianchi senza sciacquarli, ricchi quindi di residui di prodotto, il sole potrebbe scolorirli. Oppure, se li raccogliamo dallo stendino quando ancora sono bagnati e li pieghiamo e mettiamo nell’armadio o nei cassetti, portiamo il capo a trattenere tutta l’umidità e a diventare giallo.

Anche l’uso di profumi può far ingiallire i nostri capi bianchi. Macchiarli, allo stesso modo, può portare il colore a virare verso il giallo. Una macchia d’olio, ad esempio, o di salsa o di sangue, una volta andata via, potrebbe lasciare residui di giallo.

Per fortuna, però, esistono dei validi rimedi per far ritornare i vostri vestiti al massimo del loro splendore. Tutto quello che dovrete fare è procurarvi alcuni prodotti, che siamo sicuri che avete già in casa, e utilizzarli con l’aiuto di un sacchettino.

Si tratta di un metodo davvero antico, utilizzato dalle migliori massaie e specialmente dalle nonne di tutti noi. In tanti si erano chiesti come funzionasse e a cosa servisse e soprattutto come può portarci a risparmiare soldi con la nostra lavatrice.

Risolvi senza lavatrice con il metodo del sacchetto

Se i tuoi capi bianchi tendono a ingiallirsi, tutto quello che dovrai fare è procurarti degli ingredienti che siamo sicuri che hai già a casa. Stiamo parlando dell’acqua ossigenata, di un classico sapone per i vestiti e del sale.

Crea un mix del perossido e del sale, in una bacinella d’acqua, dove immergerai alcuni dei capi bianchi che noti si siano ingialliti. A quel punto potrai procedere passando il sapone per i vestiti lungo le parti in cui noti maggiore giallore.

Ora prendi i vestiti, strizza bene l’acqua e, senza sciacquare, inserisci tutti i vestiti all’interno di un’unica bustina. Procedi, cercando di creare una sorta di sottovuoto. Elimina, quindi, il più che puoi l’aria dalla bustina e lascia che i vestiti riposino lì dentro.

Lascia agire per almeno un’ora, dopodiché risciacqua e stendi i vestiti. Se vuoi realizzare un passaggio in più, per sicurezza, metti i vestiti in lavatrice e realizzare il lavaggio che sei solita applicare.

Noterai come i tuoi capi diventeranno davvero bianchi come non lo sono mai stati ed eliminerai ogni traccia di giallo. Probabilmente non conoscevi questo trucco, eppure si rivela davvero efficace con capi di qualsiasi colore, ma specialmente con quelli bianchi.