Lavatrice, mai fare questo errore: aumenta il tempo di asciugatura del bucato

C’è un errore che facciamo tutti quanti che tende ad aumentare il tempo di asciugatura del bucato quando azioniamo la lavatrice. Ecco di quale si tratta.

Durante la nostra giornata ci ritroviamo a doverci cambiare gli indumenti in quanto molti di questi sono sporchi o anche per un motivo di igiene e quindi aumenta la pila di panni da dover lavare.

Così, arriva il momento in cui dobbiamo azionare la nostra lavatrice e cerchiamo di azionare il programma migliore al base di tessuti inseriti all’interno in modo che possa essere il più veloce possibile.

Lavatrice: ecco l’errore che tutti commettiamo

Azionare la lavatrice però ha un costo e per questo molti tendono ad usarla solo nelle fasce orarie dove il costo dell’energia elettrica è meno espansivo e quindi quasi sempre nelle ore serali.

Una volta lavati i panni c’è il problema dell’asciugatura, che accade spesso e volentieri all’aperto quando c’è il sole ma nel periodo invernale può essere un vero e proprio problema in quanto il sole tende a nascondersi.

Per questo motivo, in molte case c’è l’asciugatrice. Un elettrodomestico che simile alla lavatrice asciuga i nostri panni in base al loro contenuto di acqua facendo evaporare tutta l’umidità in eccesso.

Ma un utilizzo frequente dell’asciugatrice tende a sfibrare i tessuti e qualora ci troviamo davanti a panni che hanno una stampa questa potrebbe deteriorarsi per non parlare dei costi in bolletta.

Perciò, si opta per l’asciugatura classica ma questa può richiedere molto più tempo e a volte si commette un errore molto frequente che tende a far rimanere i nostri panni per molto tempo sullo stendino.

Quando utilizziamo la nostra lavatrice è bene non selezionare la centrifuga perfetta e non posizionare i capi all’interno del bagno, in quanto è una delle stanze più umide e potranno attrarre tutto il vapore acqueo.

Il consiglio per avere panni asciutti in pochissimo tempo

Ma l’errore più comune che tutti quanti sbagliano sta nel stendere i panni sullo stendino in una maniera errata che potrebbe far rimanere i nostri indumenti anche per molto tempo ad asciugare.

Il problema è nel modo in cui questi vengono appesi allo stendino e a volte si tende ad impigliarli l’uno accanto all’altro lasciando poco spazio e quindi senza possibilità che questi possono traspirare.

Sebbene è comprensibile il fatto che si tende a mettere più panni sullo stendino bisogna lasciare spazio tra uno e l’altro in modo che il sole e il vento possano ricoprire tutti i capi d’abbigliamento.

Solo in questo modo, avremo una rapida asciugatura evitando di ritrovarci con capi d’abbigliamento ancora umidi dopo tantissimo tempo sullo stendino, come spesso accade per questo errore.

Quindi è sempre meglio quando ritiriamo dalla lavatrice i nostri panni, stenderli o su di un filo in fila indiana oppure sullo stendino lasciando spazio tra questi in modo che possano asciugarsi in modo rapido.

Questo errore non va trascurato ed è importante in quanto, dei capi d’abbigliamento umidi potrebbero emanare un odore sgradevole e potrebbero formarsi delle macchie di muffe difficile da rimuovere che danneggerebbero i tessuti.