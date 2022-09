Lavastoviglie, follia: quanto ci faranno pagare per un solo lavaggio | Cambia tutto

La lavastoviglie è uno degli alleati della casa, ma un solo lavaggio presenta delle cifre impensabili. Ecco quali sono.

Non c’è tregua per gli aumenti in bolletta di tutte le utenze e ci si ritrova con degli zeri mai visti prima. Gli italiani si pongono delle domande e non sanno bene cosa poter pensare per il futuro. Secondo gli economisti, l’inflazione aumenterà nuovamente e sarà un inverno lungo e burrascoso.

Stesso discorso per quanto riguarda le materie prime, che sono sempre meno a causa dello scontro in Ucraina e l’effetto domino che si è andato a creare. Sperando che tutto si possa risolvere, nel frattempo bisogna trovare delle soluzioni utili per risparmiare e fare in modo che a nessuno manchi nulla. Per esempio, un solo lavaggio in lavastoviglie ha un costo inimmaginabile: scopriamo qual è?

Bollette e tariffe in aumento: come risparmiare energia?

La crisi riguarda ogni tipo di settore, da quello energetico sino a quello alimentare. La declinazione di tutta questa situazione ha portato solo ad un aumento del carburante e delle bollette, con zeri che si moltiplicano mese dopo mese.

Se il caro benzina subisce oscillazioni da sempre, tutto il resto è una novità e ci si chiede come poter risparmiare in bolletta. Il fatto è semplice, infatti alcune abitudini giornaliere andrebbero completamente modificate.

Gli sprechi sono all’ordine del giorno e qualche accortezza potrebbe aiutare, non solo l’ambiente ma anche il budget mensile. Spegnere gli elettrodomestici quando non servono, chiudere i rubinetti tra un lavaggio e l’altro e non usare alcuni alleati della pulizia se si può evitare.

Le tariffe alte delle bollette sono oramai un argomento caldo e protagonista assoluto e nell’ambiente casalingo è doveroso ci sia un buon risparmio energetico. Tra l’altro, in pochi conoscono veramente quali siano i consumi reali di alcuni elettrodomestici anche per un uso irrisorio e non continuativo.

Lavastoviglie, ecco il costo di un solo lavaggio

Tra i tantissimi elettrodomestici che sono presenti in casa, la lavastoviglie è un ottimo alleato per avere piatti e padelle lavate ogni giorno. Questa, insieme alla lavatrice, consuma tantissimo e basta una sola distrazione per uscire completamente dal budget familiare.

Lasciando un attimo da parte il discorso della responsabilità, importantissimo e da mettere sempre in atto, cerchiamo di capire a quanto ammonta un solo lavaggio di lavastoviglie. Le tariffe odierne impattano comunque sulle bollette, anche se si attuano accorgimenti importanti ma per avere piatti e bicchieri puliti c’è un costo maggiore.

Il segreto è utilizzare un programma ECO a basse temperature e riempire completamente il cestello così che si possa risparmiare. Il lavaggio odierno ha un costo di 1,38 euro, mentre nel 2021 era di 0,24 euro.

La previsione degli aumenti è notevole e si potrà arrivare sino a toccare i due euro. Per questo motivo è doveroso cambiare abitudini, caricare la lavastoviglie completamente e usare solo programmi a basso consumo ecologici.