Lavastoviglie: come risolvere quel fastidiosissimo frastuono durante il lavaggio

Anche voi odiate quel rumore della lavastoviglie? Ecco come eliminare quel frastuono durante il lavaggio e non innervosirsi più.

Ci sono dei rumori che sono veramente insopportabili, come quello della lavastoviglie quando effettua il suo ciclo di lavaggio. È come un tamburo battente continuo che entra nella testa e non esce più. La cosa giusta da fare è contrastare questo fastidio e c’è un metodo da mettere subito in atto: lo scopriamo insieme? Ecco come far smettere quel rumore fastidiosissimo della lavastoviglie.

Perché durante il lavaggio la lavastoviglie fa rumore?

Ci sono degli elettrodomestici che fanno rumore, che ci piaccia o meno. Purtroppo mentre lavorano bisogna avere pazienza perché lavastoviglie, aspirapolvere e lavatrice non possono proprio farne a meno.

Ma in alcune circostanze, ci sono dei rumori sinistri che non sono del tutto corretti. Nel momento in cui si percepiscono si può pensare ad un guasto oppure uno dei componenti che richiede una sostituzione.

A volte possono anche essere determinati da errori umani, oppure un danneggiamento a causa di corpi estranei: insomma, le cause possono essere infinite. In una lavastoviglie, come argomentato sopra, ci potrebbe essere lo sportello della porta non chiuso bene e difettoso oppure le stoviglie non posizionate nella maniera corretta.

Nella maggior parte dei casi è questa la causa del rumore fastidioso e nessuno può farci nulla. Le stoviglie, infatti, devono essere posizionate correttamente al fine che gli irroratori possano spruzzare l’acqua e lavare correttamente sino a fine ciclo.

Al contrario, le ci sarà un rumore particolare e gli irroratori potrebbero andare a sbattere contro le stoviglie danneggiandole. Non solo, in linea generale questi rumori potrebbero essere causati da:

Elettrovalvola con intasamento interno

Il rubinetto dell’acqua chiuso oppure che non eroga nulla

Una guarnizione rotta oppure da cambiare

Pompa di scarico intasata da detriti e altri componenti

Pompa del lavaggio rotta, danneggiata o usurata

Vaschetta del detersivo sporca o rotta

Porta della lavastoviglie chiusa male o difettosa.

Lavastoviglie rumorosa: come risolvere definitivamente?

Come risolvere il prima possibile ed evitare di continuare a sentire questi rumori? Prima di tutto è bene controllare se le stoviglie sono state posizionate correttamente e se gli irroratori sono liberi di lavorare durante il ciclo di lavaggio.

Se il rubinetto dell’acqua è rimasto chiuso, si sentirà una vibrazione oppure si può valutare se non sia intasata da residui di varia natura. Poi si controlla se la porta è stata chiusa correttamente o se è difettosa, per poi passare alla vaschetta del detersivo che potrebbe essere danneggiata.

Una serie di rumori che non sono normali durante il ciclo del lavaggio, caratterizzati anche dallo scarico o la pompa difettosa o intasata. Nel momento in cui ci sono dei detriti o residui di cibo si potrà procedere con la manutenzione ordinaria, liberando i vari componenti e verificando se fosse proprio quello il fastidio.

Una volta controllate tutte queste cose appena descritte, se il rumore continua è il caso di chiamare un tecnico specializzato onde evitare di peggiorare la situazione.