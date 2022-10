Lavastoviglie, attiva questo programma prima di avviarla: risparmi tanti soldi

Lavastoviglie: attiva questo programma prima di avviarla. Puoi risparmiare davvero tantissimi soldi e risparmiare sulla bolletta della luce e del gas.

Con il caro bollette della luce e del gas gli italiani cercano di mettere in atto qualche trucchetto e valido escamotage per ridurre i consumi di energia. Ad incidere sui consumi energetici delle bollette dell’energia elettrica e del gas c’è l’utilizzo quotidiano degli elettrodomestici: in primis il frigorifero è l’elettrodomestico che consuma di più perché è sempre acceso 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Purtroppo, ci siamo abituati ad utilizzare ogni giorno tanti elettrodomestici che consumano tanta energia elettrica e ciò incide sulla bolletta della luce. Oltre alla lavatrice e all’asciugatrice, c’è un altro elettrodomestico che ogni giorno accendiamo per risparmiare tempo e denaro: si tratta della lavastoviglie, che consente di lavare tutte le stoviglie nel minore tempo possibile e di ottenere risultati più brillanti rispetto al lavaggio a mano dei piatti, posate e bicchieri. Scopriamo in questa guida di Nanopress quale programma attivare prima di avviare la lavastoviglie. Puoi risparmiare davvero tanti soldi.

Lavastoviglie: quando accenderla per risparmiare?

Per risparmiare sulle bollette dell’energia elettrica ed accendere la lavastoviglie è bene accenderla in determinati orari della giornata. Quali sono le fasce orarie in cui si paga di meno? Basti pensare che durante i giorni feriali la richiesta di energia da parte degli uffici, negozi ed aziende è maggiore e si riduce con l’imbrunire della giornata.

Il prezzo dell’energia elettrica è più elevato dalle ore 8.00 alle ore 19.00 dal lunedì al venerdì. Nei giorni feriali l’energia elettrica costa meno dalle ore 19.00 alle 8.00 del mattino, dal lunedì al venerdì. Il buon consiglio è quello di accendere la lavastoviglie la sera o la notte durante i giorni lavorativi e durante il weekend.

Lavastoviglie: quale programma utilizzare e risparmiare

Il buon consiglio per risparmiare è quello di fare la lavastoviglie a pieno carico e avviare il programma ECO, ovvero quello ecologico che consente di ridurre i consumi di energia e di acqua. Grazie a questo programma è possibile non rinunciare ad accendere questo elettrodomestico e, al contempo, è possibile risparmiare i costi di energia elettrica e di acqua.

Lavastoviglie: altri buoni consigli per consumare poco

Ci sono altri buoni consigli da seguire per utilizzare la lavastoviglie e risparmiare poco. Per prima cosa è bene non sciacquare i piatti e le stoviglie prima di metterli all’interno dell’elettrodomestico. Si rischia di sprecare troppo detersivo e troppa acqua. È bene utilizzare un tovagliolo di carta per rimuovere i residui di cibo.

È bene evitare l’asciugatura, il buon consiglio è quello di lasciare lo sportello della lavastoviglie aperto e consentire che l’aria circoli all’interno dell’elettrodomestico. Ogni tanto il filtro della lavastoviglie andrebbe pulito per tenere perfettamente igienizzato l’elettrodomestico.