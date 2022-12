Lavasciuga, sai quanto consuma in solo 1 ora? Rivelate finalmente le cifre

La lavasciuga è un elettrodomestico a cui non si può rinunciare, soprattutto in inverno. Ma quanto consuma? Scopriamolo insieme.

Con i rincari dell’energia elettrica, anche utilizzare elettrodomestici come la lavasciuga può costare un sacco.

Lavasciuga: a cosa serve

Se a casa non si ha molto spazio per poter comprare lavatrice ed asciugatrice, la soluzione è la lavasciuga. Nonostante questo, spesso quando si sceglie un elettrodomestico si potrebbe tralasciare il suo impatto sulla bolletta ma si considera soltanto il costo di acquisto.

I costi in bolletta, infatti, sono quelli che ci porteremo dietro per molti anni e che, in periodi come questi, potrebbero essere davvero alti. Come ormai abbiamo imparato a conoscere dalle bollette salate che stiamo ricevendo, in questi mesi il caro gas ed energia è una realtà. Per questo, anche adoperare la lavasciuga correttamente potrebbe costare davvero molto.

Cerchiamo di capire quanto consuma una lavasciuga, un elettrodomestico che serve non solo a lavare la propria biancheria ma anche asciugarla, il tutto in un unico cestello.

Quanto consuma?

Durante la fase di lavaggio, la lavasciuga funziona proprio come una lavatrice tradizionale, inserendo i panni nel cestello, con il detersivo e selezionando il programma adeguato.

Durante la fase di asciugatura, bisogna considerare che il cestello ha una capacità ridotta della metà. Quindi la lavasciuga si ferma, va svuotata e ri-riempita con i panni umidi piegati con particolare cura. Questo passaggio permetterà al vapore di potersi passare tra le pieghe.

Dunque, la lavasciuga consuma sia corrente che acqua. Ad incidere sui costi spicca la capacità di consumo della lavasciuga. Anche la classe energetica del prodotto può incidere e molto. I dispositivi con classe energetica A permettono di risparmiare quando utilizzate anche se possono costare di più rispetto, ad esempio, ad una classe B.

E’ noto, però, che è proprio la fase di asciugatura quella che fa consumare più corrente: una lavasciuga, infatti, ci mette più tempo ad asciugare il bucato a differenza di una asciugatrice, perché ci mette più tempo, data la capacità limitata. Si pensi ad una famiglia numerosa: i disagi ed i consumi potrebbero essere maggiori piuttosto che avere lavatrice e asciugatrice separati.

Per capire se la lavasciuga possa fare al proprio caso, bisognerà semplicemente capire le esigenze della propria famiglia e farsi due conti che dipendono dalla risposta ad alcune domande classiche: quante lavatrici si fanno in una settimana? Potrebbe essere un esempio.

Ciò non toglie che anche la lavasciuga ha i suoi vantaggi. Tra quelli principali spicca soprattutto lo spazio: un solo elettrodomestico invece di due è perfetto per le case piccole di città. Il prezzo potrebbe essere uno svantaggio non solo dell’elettrodomestico in se e, come abbiamo visto, dell’energia elettrica.