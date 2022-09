Si è conclusa da poco la storia d’amore tra la profuga di origine ucraina Sofiia Karkadym e l’inglese Tony Garnett. Una delle storie che ha fatto scalpore dopo essere stata raccontata da diversi tabloid inglesi.

La nascita del loro amore, raccontata da diversi tabloid inglesi, aveva certamente destato scalpore. Lei, una profuga ucraina, aveva trovato in momenti difficili accoglienza a casa di Tony e della sua famiglia. Dopo solo pochi giorni però, i due avevano scoperto di essere innamorati l’uno dell’altro, al punto da prendere una decisione importante. I due infatti avevano deciso di mettersi insieme lasciando tutto e tutti.

Vediamo la nascita del loro amore e cosa avrebbe portato alla definitiva rottura del loro rapporto.

La storia d’amore tra Sofiia Karkadym e Tony Garnett

Quello tra Sofiia Karkadym e Tony Garnett sembrava un amore a prima vista, destinato a durare nel tempo e invece non era così. Eppure sia Sofiia Karkadym, che Tony Garnett ci credevano ciecamente nel loro amore, a tal punto da abbandonare sia sua moglie che i figli per poter vivere la loro storia.

La profuga di origine ucraina di soli 22 anni, era entrata a far parte della vita di Tony, poiché in fuga dalla guerra nel suo paese e infatti a maggio era stata ospitata a casa di lui dove viveva con la compagna Lorna e i figli. Nella casa di Bradford è successo l’inaspettato e i due in pochissimo tempo si sono innamorati, tanto da lasciare moglie e figli per poter scappare insieme e vivere la loro storia d’amore.

Una storia d’amore mediatica

È bastata poco più di una settimana per sconvolgere completamente le loro vite. Dopo essere stata ospite nella casa di Tony con moglie e figli, i due si sono innamorati e hanno deciso di trasferirsi in un’altra abitazione lasciandosi alle spalle amici e familiari. Tutto ciò ha dato il via ad una vera e propria soap opera costantemente documentata dai giornali.

In un primo momento Tony Garnett aveva detto che la storia con Lorna era già finita da diverso tempo e che il suo allontanamento non era dettato solo dall’ingresso di Sofiia nella sua vita. In seguito dal passato della profuga, sono emerse diverse storie sul suo conto che la raffigurano come una “trafficante in tesine”. E infine, poco tempo fa, l’annuncio che lui aveva perso il lavoro e che lei aveva scoperto di avere una malattia e rischiava di perdere la vista.

Oggi l’ultima news: i due si sarebbero lasciati. A quanto pare Sofiia avrebbe rovinato per via dell’alcool ingerito la festa di compleanno di Tony. Lui più volte avrebbe avvertito la polizia di questi suoi momenti di ubriachezza e ora avrebbe deciso di mettere la parola “fine” a questa storia da telefilm.