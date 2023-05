L’Arabia Saudita ha accolto Assad alla Lega Araba tra opinioni contrastanti

Il vertice della Lega Araba vedrà la partecipazione del presidente siriano Bashar al-Assad, cosa che non accadeva da 12 anni, quando il suo paese venne sospeso dalla Lega stessa. La decisione di accettare la partecipazione della Siria è stata presa dopo che il paese ha ristabilito le relazioni diplomatiche con diversi paesi arabi, tra cui l’Arabia Saudita che aveva sostenuto l’opposizione siriana.

Tuttavia occorre precisare che questo non implica necessariamente un’accettazione internazionale della leadership di al-Assad o della sua gestione della guerra civile, che è stata oggetto di condanna da parte di molti Paesi che chiedono una soluzione politica pacifica del conflitto.

Secondo la televisione di stato siriana, il presidente siriano Bashar al-Assad sarebbe giunto in Arabia Saudita già giovedì per partecipare a un vertice della Lega Araba, segnando la prima volta in oltre dieci anni di guerra che il presidente siriano partecipa a un vertice della Lega Araba. La notizia, tuttavia, non è stata confermata ufficialmente dal governo siriano e la situazione in Siria continua ad essere molto complessa, con il conflitto che persiste e provoca sofferenza e instabilità nel paese.

Nel novembre 2011, la Lega Araba, composta da 22 membri, sospese la Siria a causa della violenta repressione delle proteste contro il governo di al-Assad, che in seguito ha scatenato un conflitto armato che ha causato la morte di più di 500.000 persone e costretto milioni di persone a fuggire dalle proprie case.

L’Arabia Saudita accoglie Assad dopo dodici anni alla Lega Araba

Il paese che ha ospitato il vertice della Lega Araba, ovvero l’Arabia Saudita, era in passato un importante sostenitore dei gruppi di opposizione armata che cercavano di rovesciare il presidente siriano al-Assad, durante il conflitto in Siria. Nonostante ciò, negli ultimi mesi, il governo saudita ha cambiato posizione e ha chiesto il dialogo per porre fine al conflitto, che ha causato la morte di mezzo milione di persone e costretto circa la metà della popolazione siriana prebellica a fuggire dalle proprie case.

Le forze del presidente al-Assad, con il supporto dei suoi principali alleati, Russia e Iran, sono riuscite a riconquistare gran parte della Siria, spostando l’equilibrio di potere a loro favore.

Le relazioni tra la Siria e l’Arabia Saudita sono state tumultuose fin dall’ascesa al potere di al-Assad nel 2000, dopo la morte del padre e dell’ex presidente Hafez al-Assad. Nel 2012, i due paesi hanno interrotto le relazioni diplomatiche. La scorsa settimana hanno deciso di riaprire le rispettive ambasciate, segnando un possibile e concreto cambiamento nelle relazioni bilaterali.

Il processo che ha portato alla possibile reintegrazione della Siria nella Lega Araba risale almeno al 2018, quando gli Emirati Arabi Uniti hanno ristabilito i legami con il governo di Damasco. Il processo si è poi accelerato dopo che violenti terremoti hanno colpito la Siria settentrionale e la Turchia, portando ad un afflusso di aiuti umanitari nella regione.

Ovviamente la situazione in Siria rimane instabile e molti paesi arabi continuano a condannare il governo di Assad per la sua brutale repressione delle proteste pacifiche nel 2011 e per le violazioni dei diritti umani commesse durante il conflitto. La questione della reintegrazione della Siria nella Lega Araba rimane quindi controversa e divide le opinioni all’interno della comunità araba.

Dopo i terremoti, il ministro degli Esteri saudita Faisal bin Farhan ha dichiarato che stava emergendo un consenso tra i paesi arabi sulla necessità di adottare un nuovo approccio nei confronti della Siria, che prevedesse il coinvolgimento del governo di Damasco per affrontare le crisi umanitarie nel Paese.

Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha anche fatto pressione per la pace nella regione e, negli ultimi mesi, l’Arabia Saudita ha migliorato le sue relazioni con l’Iran, ha ristabilito i legami con la Siria e si sta avvicinando alla fine del suo coinvolgimento nella guerra in Yemen.

L’Iran, uno dei principali sostenitori del governo siriano, ha firmato un accordo con l’Arabia Saudita in Cina nel marzo 2021 per riprendere le relazioni bilaterali.

L’annuncio del rinnovamento dei legami tra l’Arabia Saudita e l’Iran ha il potenziale di avere effetti positivi sulla regione del Medio Oriente, dove i due paesi sostengono gruppi rivali. La rivalità tra autorità saudite e regime iraniano è stata una delle principali cause di instabilità nella regione negli ultimi anni, alimentando conflitti in Yemen, Siria e Libano, tra gli altri.

Il miglioramento delle relazioni tra i due paesi potrebbe portare ad un allentamento delle tensioni e ad un maggior impegno per la diplomazia e la risoluzione pacifica dei conflitti nella regione.

In passato, l’Arabia Saudita e altri paesi arabi avevano rotto o ridotto i legami con il governo di al-Assad in Siria. Tuttavia, all’inizio di questo mese, la Lega Araba ha dato il benvenuto al governo siriano, con i vertici sauditi, in qualità di paese ospitante che hanno scelto di invitare Assad al vertice di oggi venerdì 19 maggio.

Secondo il quotidiano filogovernativo siriano al-Watan, Assad avrebbe incontrato “un certo numero di leader in incontri bilaterali” giovedì sera e venerdì mattina. L’ultimo vertice della Lega Araba a cui Assad ha partecipato è stato nel 2010 in Libia.

Il processo di reintegrazione della Siria nella comunità araba ha avuto inizio quando alcuni Paesi, che in passato si erano opposti al governo di Assad, hanno deciso di inviare aiuti umanitari a Damasco per le zone sotto il controllo del governo siriano, in seguito al devastante terremoto che ha colpito la Turchia e il nord-ovest della Siria. Questo gesto ha creato un clima di dialogo e cooperazione tra la Siria e alcuni paesi arabi, aprendo la strada alla possibile reintegrazione della Siria nella Lega Araba. Non va tralasciato che, dato il momento di tensione diplomatica globale, che un piccolo errore siriano potrebbe cambiare repentinamente la valutazione dei membri della Lega.

La Cina ha svolto un ruolo di mediazione inaspettato tra l’Iran e l’Arabia Saudita nel marzo, portando alla ripresa delle relazioni diplomatiche tra i due paesi.

L’Iran, insieme alla Russia, è stato uno dei principali sostenitori regionali e militari del regime di Assad, non hanno soltanto fornito supporto militare alla Siria ma anche prestiti e aiuti per supportar, dopo il ripristino del potere in mano del presidente, la popolazione.

La guerra civile in Siria è tutt’altro che finita e gran parte del paese è ancora controllata da ribelli, jihadisti e milizie sostenute dalla Turchia e dagli Stati Uniti.

La metà della popolazione siriana di 22 milioni di persone è stata costretta a lasciare le proprie case durante la guerra, rendendo la situazione umanitaria nel paese estremamente precaria.

Attualmente, circa 6,8 milioni di persone sono sfollate all’interno della Siria, mentre altri 6 milioni sono rifugiati o richiedenti asilo all’estero.

Prima del terremoto, più di 15 milioni di persone in Siria avevano bisogno di assistenza umanitaria in qualche forma, il numero più alto dall’inizio del conflitto. La situazione umanitaria in Siria rimane estremamente critica e molte persone continuano a vivere in condizioni precarie, con accesso limitato ai servizi essenziali come acqua, cibo e cure mediche.

Il segretario generale della Lega Araba Ahmed Abul Ghait ha espresso la speranza che il ritorno della Siria nella Lega Araba possa essere un passo verso la fine del conflitto nel Paese, durante la riunione dei ministri degli Esteri dei 22 Paesi membri tenutasi mercoledì.

Anche il ministro degli Esteri saudita, il principe Faisal bin Farhan, ha accolto positivamente la decisione di riaccogliere la Siria nella Lega Araba.

Tuttavia, non tutti i paesi membri della Lega Araba erano favorevoli al ritorno della Siria. Il ministro degli Esteri del Qatar ha dichiarato in una conferenza stampa a Doha di aver abbandonato la sua opposizione solo per non disturbare il consenso all’interno dei paesi arabi.

Gli Stati Uniti hanno espresso la loro contrarietà alla riammissione della Siria nella Lega Araba, affermando di non ritenere che il paese meriti questo riconoscimento.

Disgelo diplomatico anche tra Iran e autorità saudite

L’accordo tra Arabia Saudita e Iran, annunciato il 10 marzo e mediato dalla Cina, rappresenta una scommessa della diplomazia saudita sulla gestione delle emergenze attuali e future, sia di natura bellica che naturale, come ad esempio quelle che hanno colpito l’Ucraina, la Siria e lo Yemen.

La ripresa delle relazioni diplomatiche fra i due paesi, interrotte dal 2016, riflette la nuova politica estera del regno saudita, che cerca di utilizzare la diplomazia, soprattutto di carattere umanitario, come filo conduttore per gestire la complessa situazione regionale. In questo contesto, l’Arabia Saudita sta cercando di costruire relazioni positive anche con l’Iran, che gioca un ruolo diretto o indiretto in alcune delle crisi che affliggono la regione, come lo Yemen e la Siria.