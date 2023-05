L’Aquila, 33enne cieco dalla nascita si laurea con una tesi in braille

Pasquale Ritenuto, un giovane studente dell’Università dell’Aquila ha recentemente raggiunto un traguardo straordinario. Il 33enne si è laureato in storia medievale con una tesi in braille. Ciò che rende ancora più speciale questo successo è il fatto che il giovane è cieco dalla nascita.

La sua laurea rappresenta una grande conquista non solo per lui ma anche per l’intera comunità dei non vedenti, dimostrando che la disabilità non deve mai essere un ostacolo all’istruzione e alla realizzazione dei propri obiettivi. La sua determinazione e la sua forza di volontà sono state fondamentali per raggiungere questo traguardo, dimostrando che l’impegno e la dedizione possono superare qualsiasi ostacolo.

In un mondo che spesso mette in evidenza le differenze e le disuguaglianze, la laurea di questo giovane studente ci ricorda che ogni individuo, indipendentemente dalle sue difficoltà, ha il diritto di accedere all’istruzione e di perseguire i propri sogni. La sua laurea in braille rappresenta un grande passo in avanti nella lotta per una società più inclusiva e accogliente per tutti, senza alcuna discriminazione.

Il traguardo di Pasquale

Pasquale Ritenuto, un giovane di soli 33 anni che è cieco dalla nascita, ha ottenuto una laurea presso l’Università dell’Aquila con una votazione di 103/110. Ciò che rende questa laurea ancora più eccezionale è che il giovane ha ricostruito in modo minuzioso la città medievale di Sulmona, utilizzando il braille come strumento di lettura e scrittura.

La determinazione e l’impegno di Ritenuto hanno svolto un ruolo fondamentale nel raggiungimento di questo obiettivo straordinario. Egli ha dimostrato che la sua cecità non è un ostacolo per l’educazione e il perseguimento dei propri sogni, e ha mostrato una grande dedizione e passione per la sua materia di studio.

La laurea di Ritenuto rappresenta un messaggio positivo e motivante per tutti coloro che affrontano sfide e difficoltà nella loro vita. La sua determinazione e il suo successo dimostrano che con impegno, dedizione e passione, qualsiasi ostacolo può essere superato.

Inoltre, la sua laurea apre la strada per una maggiore consapevolezza sull’importanza dell’accessibilità e dell’inclusione nella formazione universitaria, al fine di garantire che tutti gli studenti, indipendentemente dalle loro abilità, abbiano l’opportunità di perseguire i loro sogni e raggiungere il loro massimo potenziale.

La discussione

Pasquale Ritenuto, un giovane abruzzese di trentatré anni, è riuscito a superare le difficoltà causate dalla sua disabilità visiva e si è laureato con successo in Lettere Moderne presso l’Università dell’Aquila con una votazione di 103/110. Il giovane ha dimostrato una notevole dedizione e impegno per raggiungere il suo obiettivo, e ha anche presentato la sua tesi in versione braille.

La sua tesi riguardava la ricostruzione storica della città medievale di Sulmona e Pasquale ha lavorato con grande cura e precisione per presentare una descrizione dettagliata e accurata. Il giovane è stato coadiuvato dal suo relatore, il professor Amedeo Feniello, che lo ha sostenuto e guidato in ogni fase della sua ricerca.

“È stato un approccio piacevole perché amo la storia sin dai tempi della scuola primaria mi è sempre piaciuto navigare nel medioevo e questo risultato per me è motivo di orgoglio”.

Queste le parole del 33enne. La sua determinazione non si ferma qui, infatti vorrebbe proseguire i suoi studi e diventare un giorno un professore. In questo modo infatti potrebbe trasmettere ai più giovani la sua grande passione.