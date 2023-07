Queste sono le parole pronunciate da Tiziana Olivieri, 60 anni, qualche giorno fa. Precisamente domenica 9 luglio a Stella, in provincia di Savona. I carabinieri, accompagnati dal Sostituto Procuratore della Repubblica, Giovanni Battista Ferro, si sono precipitati alla loro residenza abitazione dopo la chiamata. Da lì il macabro ritrovamento: il cadavere di Ornella, ottantaquattrenne madre della donna. Dietro quella morte, però, c’è molto altro. Difatti, lo scenario presentatosi davanti agli inquirenti si è subito rivelato a dir poco raccapricciante. L’abitazione, condivisa dalle due donne, versava in condizioni igieniche precarie e di totale degrado. Secondo quanto rilevato, la figlia faceva vivere la madre anziana in una stanza di appena quaranta metri quadrati, piena di oggetti e di cianfrusaglie di ogni tipo. Tiziana ha confessato ai carabinieri che, allo scopo di evitare possibili incidenti domestici alla madre, la legava al letto utilizzando cordini e collari per cani di tessuto e metallo. Come se non bastasse, sempre sulla base dei racconti dell’indagata, per impedire che la madre potesse uscire dalla stanza di notte, la donna bloccava la porta con una sbarra di ferro.