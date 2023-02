Lampada fulminata, non buttare soldi: la tecnica degli elettricisti per ripararla in 1 minuto

Molte volte, può capitare di ritrovarsi con una lampadina fulminata. E’ un problema molto comune, ma non vi preoccupate perché esiste un rimedio per aggiustarla. Non chiamerai più l’elettricista, ma la riparerai in meno di 60 secondi. Risparmierai soldi e tempo: scopriamo di più.

Se in casa avete una lampadina fulminata, non pensate di buttarla o di sostituirla perché in realtà potete ripararla in poche mosse. In un minuto avrete risolto il problema con questo metodo, incredibile da credere ma è proprio così. Basta buttare soldi, potete aggiustarla con poco. Si tratta di una tecnica che utilizzano gli elettricisti, è veramente molto semplice: scopriamo come fare.

Lampada fulminata, ecco perché accade

La lampadina può fulminarsi per diversi motivo. Ad esempio, se la tensione dell’alimentazione della casa è troppo alta. Evitate di accendere e spegnere le lampadine troppo spesso nel corso della giornata, perché rischierete di fulminarla.

Questo accade, anche quando un collegamento non è ben agganciato alla presa di una lampadina, infatti, è bene controllare se tutto sia ben saldato, ma prima ricordatevi di staccare la corrente, ogni operazione elettrica va fatta in estrema sicurezza.

Oppure, se notate che la lampadina si sia improvvisamente spenta e fulminata, potrebbe essere a causa di un cortocircuito. Ma per quale motivo avviene? Può capitare che la corrente elettrica non lavori nel suo percorso stabilito, quindi, si crea un forte attrito.

Quindi, in questo caso, è necessario riparare la parte difettosa. Insomma, possono essere tantissime le cause, però, lo sapete come riparare una lampadina fulminata in poco tempo? Questo che vi stiamo per svelare è il metodo che utilizzano gli elettricisti. Basta veramente poco: scopriamo di più.

Il procedimento per riparare una lampadina fulminata: facile e veloce

Per riparare una lampadina fulminata, dovrete procurarvi un piccolo cacciavite, del nastro isolante, un filo LED e delle pinze ad ago. Prima di iniziare ricordati di spegnere l’alimentazione della lampada, è il primo passo per lavorare in sicurezza.

Innanzitutto, utilizzate il cacciavite per togliere la lampadina a LED rotta dalla lampada, occhio a non entrare a contatto con il vetro della lampadina, perché vi potreste scottare. Dopo che avrete tolto la lampadina rotta, togliete il filamento rotto della lampadina con delle pinze ad ago.

Poi, dovrete sostituire il filo a LED che avrete comprato dal vostro ferramenta di fiducia. Saldatelo alla perfezione con l’aiuto di un nastro adesivo. Come ultimo passaggio inserisci la lampadina nella lampada e riaccendila.

L’avrai riparata in poche mosse, in meno di 2 minuti. Incredibile vero? I rimedi fai da te sono sempre i migliori, perché oltre ad essere economici sono anche molto facili, pratici e veloci. Però se non vi sentiti sicuri di fare questa piccola operazione, contattate un elettricista.