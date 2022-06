Villa Olmo ha ospitato Lady Gaga, la quale si è esibita per un concerto privato in onore del matrimonio del miliardario Alan Howard.

Lady Gaga è nuovamente atterrata in Italia in occasione del matrimonio più atteso dell’anno, quello del magnate inglese Alan Howard e di sua moglie Caroline Byron, svoltosi domenica 26 giugno sulle sponde del Lago di Como.

La cantante è stata ospite d’onore dell’evento, esibendosi in un concerto privato a Villa Olmo. Howard e la Byron si erano già sposati due anni fa, a gennaio 2020, ma la pandemia ha impedito loro di celebrare le nozze come si deve.

Il concerto

La Lady di “House Of Gucci” è tornata sul suolo italiano, stavolta non per le riprese di un film, bensì per le nozze del miliardario britannico Alan Howard. Il tutto ha avuto luogo nel parco della dimora neoclassica di proprietà del Comune di Como, Villa Olmo.

Howard l’ha affittata per un mese insieme alla moglie americana Caroline Byron, pagando alle casse pubbliche un affitto di ben 1,3 milioni di euro.

Il parco è stato chiuso al pubblico durante tutti i preparativi, a partire dal 6 giugno: Howard non ha badato a spese, a partire dall’allestimento neobarocco in stile Versailles, alle luci scenografiche e ai fuochi d’artificio.

I pasti sono stati cucinati personalmente da chef stellati, mentre per i trasporti sono stati messi a disposizione limousine e motoscafi, in modo che gli invitati potessero arrivare alla Villa direttamente tramite il lago. A quanto pare Lady Gaga è la cantante preferita della sposa Caroline, e il marito Alan ha deciso di farle questa sorta di regalo di nozze speciale, per onorare il loro amore.

La star si è esibita verso mezzanotte, subito dopo uno spettacolo pirotecnico che ha illuminato il lago, ed è arrivata a bordo di un motoscafo proveniente dal suo alloggio. I fan fortunati presenti all’esterno della Villa, hanno avuto l’occasione di ascoltare il concerto da fuori.

Il look della serata

La diva del pop, in occasione del matrimonio ha indossato due abiti differenti, entrambi firmati dalla sua casa di moda personale “La Maison Gaga“, che riprendevano i colori delle eleganti decorazioni bianche e nere.

Il primo abito si ispirava ad un modello simile all’iconico vestito di diamanti di Marilyn Monroe, con rifinizioni bianche e argento. Il secondo outfit invece, consisteva in una veste più sobria, di velluto nero.