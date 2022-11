La zingara di Luna Park, che fine ha fatto oggi? Ecco com’è diventata | FOTO

Ve la ricordate la zingara di Luna Park? Non immaginereste mai come sia diventata e che cosa faccia nella sua vita. Scopriamolo insieme.



Conosciamo tutti la Zingara del programma Luna Park che ha saputo tenerci compagnia per tantissimi anni. Più edizioni di Rai Uno condotte dal compianto e bravissimo Fabrizio Frizzi, con alcuni personaggi che sono passati alla storia. La temutissima Zingara con la sua Luna Nera e i tarocchi sono stati di sicuro un ottimo intrattenimento serale, divertente e leggero. Ma oggi che fine ha fatto? Scopriamolo insieme e vediamo come è diventata.

Chi è la Zingara del programma Luna Park?

Cloris Brosca la conosciamo tutti come La Zingara di Luna Park e ci ha tenuto compagnia tantissimi anni. La sua temutissima Luna Nera pescata dal mazzo dei Tarocchi poteva cambiare il destino di ogni concorrente. Il suo ruolo nella trasmissione era chiave e ce lo ricordiamo proprio tutti.

Cloris è sempre stata una attrice di fama nazionale di teatro, cinema e televisione sino a quando non ha intrapreso questa nuova sfida. Ma oggi che cosa fa e dove è finita?

La Brosca è stata una protagonista della televisione e delle varie trasmissioni, tanto che moltissimi telespettatori si chiedono oggi che fine abbia fatto e perché l’attrice non sia più stata chiamata in varie trasmissioni della televisione nostrana.

Che cosa fa oggi Cloris Brosca, la Zingara?

Diciamoci la verità, un programma di successo come Luna Park senza la presenza della Zingara non sarebbe stato lo stesso. Cloris ha ammaliato tutti i telespettatori e ha incantato loro recitando quella parte che è veramente entrata nella storia. La Luna Nera è quella carta che ha creato non pochi disagi ai concorrenti.

Forse non tutti lo sanno, ma l’attrice ha poi avuto un programma suo per otto anni con questo titolo creando lo spin off del principale più famoso. Non vediamo più tantissimo Cloris, ma lei non ha mai abbandonato il teatro e la recitazione. La regina dei Tarocchi è stata anche una conduttrice affermata de I Fatti Vostri voluta da Michele Guardì.

Ha poi continuato con il filone della recitazione, volto storico de La Squadra di Rai 3 dal 2006 sino al 2008. Poi è andata avanti a recitare e ha fatto parte del cast della fiction Paolo VI e poi anche di Che Dio ci aiuti al fianco di Elena Sofia Ricci.

Non lo sanno tutti, ma lei ha sempre avuto una carriera di altissimo livello con importanti collaborazioni in cinema-teatro e televisione tra questi Massimo Troisi e Giuseppe Tornatore.

Questo vuol dire che anche se il suo personaggio de La Zingara è entrato nel cuore di tutti gli italiani, la Brosca è molto altro ancora. Ovviamente, in più interviste l’attrice ricorda con affetto qual periodo ed è felice di essere ricordata da tutte le generazioni ed essere riconosciuta come La Zingara de La Luna Nera.