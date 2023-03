Sono ore di apprensione a Napoli, dove una studentessa di nome Diana Biondi è scomparsa misteriosamente nel nulla.

La 27enne è originaria di Somma Vesuviana e dal 27 febbraio non si hanno notizie. Quel giorno è uscita da casa per andare all’università e la sera non ha fatto più ritorno, vediamo cosa è successo.

La scomparsa di una 27enne a Napoli

A Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, sono in corso le ricerche di Diana Biondi, una ragazza di 27 anni originaria del luogo e che qui abita e studia all’università.

Il 27 febbraio scorso è uscita di casa per recarsi alla facoltà di Lettere Moderne della Federico II ma non ha fatto più rientro in casa, dove la famiglia l’aspettava e ha quindi lanciato l’allarme avvisando le forze dell’ordine.

Agli agenti i familiari hanno raccontato che l’ultimo giorno in cui è stata vista è proprio l’altro ieri e ovviamente non vedendola rientrare a casa nell’orario in cui finiva le lezioni, si sono preoccupati e hanno provato a rintracciarla ma senza successo.

Il padre Edoardo ha denunciato di persona la scomparsa al commissariato di zona, nel frattempo tutti i conoscenti e gli amici hanno cominciato un passaparola sui social per diffondere l’immagine di Diana e chiedere aiuto per ritrovarla e invitando chiunque sappia qualcosa a riferirlo ai Carabinieri.

Le indagini

Gli inquirenti non hanno molti elementi da seguire per ritrovare la giovane e così al momento si indaga per ricostruire i suoi ultimo spostamenti. Sono stati interrogati familiari, compagni di università e chiunque possa averla incrociata quella mattina, una delle tante in cui percorreva il tragitto per arrivare all’Università.

Il suo telefono risulta spento da ore, e dalle notizie diffuse grazie all’aiuto della famiglia, sappiamo che Diana indossava jeans e scarpe nere, maglia nera e un giaccone grigio lungo fino al ginocchio, con cappuccio e una borsa nera.

Gli appelli hanno fatto il giro dei social e la notizia si è diffusa rapidamente in tutta la frazione di Napoli dove in molti la conoscono, ma anche negli ambienti universitari.

È stato anche diffuso un numero di telefono per segnalare eventuali informazioni che potrebbero aiutare i Carabinieri nelle indagini ed è il seguente: 3318776262.

Per ora gli agenti stanno analizzando il tragitto che la giovane effettuava ogni mattina per verificare se ci sono eventuali impianti di sorveglianza che possano aver ripreso qualcosa di utile.