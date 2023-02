La stella cometa di febbraio porterà tanta sfortuna a questi 4 segni zodiacali

Questi quattro segni zodiacali dovranno prestare particolare attenzione: la stella cometa di febbraio porterà tanta sfortuna. Ecco chi deve guardarsi le spalle.

Le ultime previsioni astrologiche non fanno pensare a nulla di buono: questi quattro segni zodiacali saranno davvero sfortunati. La stella cometa del primo febbraio farà danni. Tu rientri nel gruppo degli sfortunati?

La stella cometa che influenza l’oroscopo

Chi è esperto di astrologia sa benissimo che non sono soltanto i pianeti a rilasciare influssi positivi o negativi per i segni zodiacali ma possono intervenire anche altri elementi del cielo che condizionano l’andamento degli eventi. Per esempio, lo scorso marzo è stata avvistata una cometa che al momento è in transito nel sistema solare.

Secondo previsioni attendibili, essa sarà visibile ad occhio nudo tra il 1 e il 2 febbraio 2023, addirittura ad una distanza di 42 milioni di chilometri dalla terra. Questo oggetto celeste, secondo gli esperti, influirà negativamente su quattro segni dello zodiaco.

Per loro in arrivo tempesta in amore e per le finanze, sfortuna e problemi, oltreché inconvenienti che demoralizzeranno i nostri amici ai quali la dea della sorte, in accordo con il cielo, ha deciso di togliere la sua benedizione.

Secondo le informazioni ultime fornite dalla NASA, questa cometa orbiterà intorno al sole in un arco temporale di 50.000 anni: è chiaro che le sue vibrazioni possano avere un’influenza particolare sulla vita delle persone, soprattutto di quelle nate sotto alcune costellazioni dello zodiaco. Pronto a scoprire se sei anche tu tra gli sfortunati che subiranno gli effetti drammatici della famosa cometa?

I segni zodiacali più sfortunati a causa della cometa del 1 febbraio

Come abbiamo ricordato poc’anzi, tra il 1 e il 2 febbraio, sarà visibile dal pianeta Terra una cometa in orbita nel nostro sistema solare già dallo scorso marzo. Ebbene, secondo gli astrologi e gli esperti del cielo, proprio questo corpo celeste sarà in grado di influenzare le costellazioni.

Come è possibile che accada una cosa del genere? La risposta è presto data. Questa cometa che si avvicina alla terra, sarà visibile proprio nei giorni in cui inizierà la Luna Nuova e quindi il ciclo lunare che porta sempre con sé periodi di trasformazioni e grandi cambiamenti in ogni settore della vita.

Secondo le previsioni, con il passaggio di questa cometa, 4 saranno i segni zodiacali che si ritroveranno a vivere enormi sfortune. Scopre se anche tu rientri tra coloro a cui il cielo ha deciso di voltare le spalle. Cominciamo immediatamente.

Non arrivano buone notizie per i nati sotto il segno della Vergine. Purtroppo proprio voi rientrate tra coloro che subiranno gli influssi negativi derivanti dal passaggio della famosa cometa.

I primi tre giorni di febbraio saranno per voi drammatici, in ogni settore, sia professionale che privato. Le stelle vi avvertono: non vi fidate di nessuno. Questo è un periodo delicato per voi, in cui dovete guardarvi bene le spalle. Ci saranno persone che tenteranno di farvi le scarpe, come si suol dire, pugnalandovi alle spalle.

Occhio anche alle uscite di denaro. Il vostro conto in banca piangerà per via di spese impreviste che dovrete sostenere proprio nel mese di febbraio. Per il momento, i progetti futuri che avevate intenzione di realizzare, saranno in stand by. Non condividete segreti con nessuno. Concentratevi solo sul lavoro e sul raggiungimento dei vostri obiettivi. Questo periodo negativo passerà presto.

Non saranno giorni semplici quelli di febbraio nemmeno per i nati sotto il segno del Leone. Il mese in entrata sarà ricco di sorprese inaspettate ma nessuna positiva. La cometa che è in transito del nostro sistema solare rilascerà vibrazioni negative per il vostro segno.

Vi ritroverete a combattere con il capo o con i colleghi e, sommersi da obblighi professionali e non, farete fatica a trovare il giusto equilibrio non solo sul lavoro ma anche in amore. Il partner è sempre più distante da voi e insoddisfatto: forse perché non siete in grado di dedicare le giuste attenzioni?

Occhio, questo atteggiamento non vi porterà da nessuna parte, al contrario potreste ritrovarvi a porre fine anche a rapporti che durano da anni. Il consiglio degli esperti? Quello di portare pazienza fin quando la situazione non migliorerà. Cominciate a vedere le cose da una prospettiva diversa e agite sempre in maniera razionale e non istintiva. Già da marzo, la situazione potrebbe cambiare.

Passiamo ora al segno del Sagittario. Problemi anche per i nostri amici nati sotto questa costellazione. Numerosi conflitti con il capo ma anche con i familiari vi demoralizzeranno e non poco. Mantenete sempre un profilo piuttosto basso e anziché scappare dai problemi, cercate di trovare la soluzione più opportuna, magari consultandovi anche con chi vi fidate.

L’ultimo segno sfortunato, secondo gli astrologi, è quello dell’Acquario. L’arrivo di questa cometa nel nostro pianeta avrà su di voi un impatto negativo. Le seccature quotidiane vi faranno sentire giù di morale. Non lasciatevi prendere dal panico: liberate la mente dai pensieri negativi. Questo brutto periodo passerà anche per voi.