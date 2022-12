La spesa di regioni e città su luce e gas nel 2021

Sotto esame le spese delle città e delle regioni nel 2021 di luce e gas.

È questo un report messo in piedi per l’Adnkronos realizzato dalla fondazione Gazzetta amministrativa della Repubblica Italiana.

I dati ricavati dal report

È stata stilata una classifica dei costi sostenuti durante il 2021 sia nelle regioni che nei capoluoghi di provincia, delle spese inerenti al mantenimento delle strutture e dei vari uffici.

Il centro ricerche della fondazione ha analizzato tutti i dati finanziari sfruttando gli algoritmi di ricerca andando alla ricerca di sprechi, ossia di spese critiche presenti all’interno dei conti pubblici.

Le spese di vari enti vengono confrontati con i benchmark di riferimento andando così a parlare di performance positiva, scostamento lieve, scostamento considerevole e spesa fuori controllo.

Un rating in cui si va ad assegnare una tripla A alla performance migliore mentre, quella peggiore, viene assegnata la C.

Le migliori e le peggiori regioni

Nel nostro stato quindi le regioni più virtuose risultano essere l’Emilia Romagna, il Lazio e il Veneto.

Si tratta di luoghi in cui il rating complessivo ha ottenuto una tripla A. Ma quanto hanno speso di luce e gas?

L’Emilia Romagna ha consumato, per l’energia elettrica, 1.775.126,18 euro, mentre per il gas la spesa è stata pari a 268.731,28 euro.

È di 4 milioni e 572.840,41 euro la spesa dell’energia elettrica per il Lazio mentre per il gas, il consumo è pari a 23. 714,18 euro.

Il Veneto invece ha speso €1.641,176,86 per l’energia elettrica mentre, per il gas, il consumo è di 259.787,11 euro.

Ma quali sono invece le regioni che hanno ottenuto la classe C? Sulla lista in questione compaiono i nomi della Basilicata, Campania e Molise.

Infatti, la Basilicata ha consumato 308.996,01 euro per il gas mentre per l’energia elettrica la spesa è stata di 904.171,73 euro.

In Campania la spesa per l’energia elettrica è stata di 48 milioni e 188.686,26 euro e di 571.401,71 euro per il gas.

Per quanto riguarda il Molise, la spesa del gas è stata di 148.658,62 euro e di €415.167,64 per l’energia elettrica.

Anche l’Abruzzo si aggiunge a questa tre regioni portando a casa una performance di classe C per il gas mentre il rating per l’energia elettrica viene classificato con la classe B.

Le regioni con il Rating più alto e il record della Campania

Otto sono le regioni che sono riuscite ad ottenere un rating a partire dalla classe A fino alla Tripla A per la spesa di luce e gas.

Il Rating migliore è stato quindi aggiudicato dall’Emilia Romagna, dal Veneto e dal Lazio, tre regioni che hanno ottenuto la tripla A.

La doppia A è stata portata a casa dalla Calabria, Marche e Lombardia mentre la A è stata ottenuta dal Piemonte e dalla Liguria.

La Sicilia e la Toscana hanno ottenuto un Rating BBB, la Puglia ha portato a casa un Rating BB mentre l’Umbria e l’Abruzzo hanno ottenuto una B.

Le regioni che si sono classificate alla fine sono la Campania, la Basilicata e il Molise, le uniche che sono hanno ottenuto un Rating peggiore.

Il Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige, la Sardegna e la Valle d’Aosta non risultano essere comparabili all’interno del rating finale.

La Campania però ha portato a casa un record, quello di essere la regione che ha speso di più per le bollette di energia elettrica.

Infatti, la spesa nel 2021 è pari a 48 milioni e 188.686,26€. È proprio questo valore ad averle fatto tenere il Rating peggiore, ossia quello classificato con la lettera C.

Record in Friuli Venezia Giulia per la spesa del gas e i capoluoghi promossi con Tripla A

Se la Campania è la regione che spende di più in energia elettrica, il Friuli Venezia Giulia è quella che invece ha portato a casa il numero più alto per la spesa di gas.

Nel 2021 il consumo di questa regione infatti è pari a 3.116.715,57 euro.

Nonostante questi numeri, non mancano i capoluoghi di provincia che risultano essere i più virtuosi d’Italia per quanto riguarda la spesa di luce e gas.

Secondo la lista stilata per l’AdnKronos da parte della fondazione Gazzetta amministrativa della Repubblica Italiana, 18 sono i capoluoghi che ottengono una tripla A.

In particolar modo stiamo parlando delle seguenti regioni: Avellino, Pordenone, Parma, Rovigo, Carbonia, Reggio Emilia, Agrigento, Forlì, Palermo, Brescia, Caserta, Viterbo, Pesaro, Roma, Catania, Mantova Cosenza e Bari.

Con una doppia A invece sono state promosse le città di Cuneo, Livorno, Modena, Como, Trento, Lecco, Trani, Novara, Varese, Torino, Cremona, Prato, Sassari, Grosseto e Taranto.

Hanno ottenuto la classifica con la lettera A le province: Perugia, Cagliari, Messina, Cesena, Siena, Lodi, Macerata e Crotone.

In Italia sono sei i capoluoghi di provincia che risultano meno efficienti per quanto riguarda la spesa di luce e gas.

Stiamo parlando delle città di: Padova, Urbino, Trieste, Pavia e Bergamo.

Con un rating di BBB, troviamo le province di: Brindisi, Barletta, Biella , Massa, Pisa, Caltanissetta, Catanzaro, Imperia , Terni, Latina, Firenze, Matera e Monza.

Le province che hanno ottenuto un rating BB sono: Vibo Valentia, Siracusa, Ascoli Piceno, Belluno, Treviso, Savona, Isernia, Foggia, Rimini, La Spezia, Ferrara, Arezzo, Lucca, Chieti, Salerno, Aosta, Benevento e Genova.

La lista delle province con la classifica B è composta da: Campobasso, Pistoia, Trapani , Fermo, Ravenna, Bologna, Asti, Vicenza, Andria, Enna, Frosinone, Piacenza, Verbania , Lecce, Bolzano, Milano, Potenza, Sondrio, Teramo, Verona, Venezia, Udine, Vercelli, Ragusa e Rieti.

Ci sono però alcune province le cui spese per il momento non risultano ancora essere comparabili. Queste sono: Pescara, L’Aquila, Ancona, Alessandria, Napoli, Reggio Calabria, Nuoro e Oristano.

E’ la città di Roma ad avere il record per la spesa più elevata di energia elettrica con un consumo di 33.721.087,05 euro durante il 2021.

La città di Roma è seguita poi da altre province, tra cui: Reggio Calabria, Torino, Milano, Napoli e Genova.

Il rating peggiore per il consumo di energia elettrica spetta a: Lecce, Ragusa, Trapani, e Reggio Calabria.

Ma qual è la città che spende meno in energia elettrica? Il primo posto va ad Avellino con un consumo di 99.511,00 euro nel 2021.