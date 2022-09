La sonda DART si scontra con l’asteroide Dimorph per deviarlo

L’agenzia spaziale statunitense riceve le ultime immagini della sonda Dart prima dello schianto prima di cercare di cambiarne la traiettoria dell’asteroide.

I responsabili della missione spaziale DART, finanziata dalla NASA, hanno accolto questo martedì con gioia la perdita del segnale emesso dalla sonda. La nave, delle dimensioni di un frigorifero, ha raggiunto il suo obiettivo di scontrarsi frontalmente ea più di 20.000 chilometri orari contro l’asteroide dimorfico per cercare di deviare la sua traiettoria.

La Dart si è scontrata frontalmente a più di 20.000 chilometri orari contro l’asteroide dimorfico

Questa è la prima missione spaziale il cui obiettivo è proteggere la Terra dagli asteroidi, una prova generale per evitare impatti futuri che potrebbero cancellare un’intera città dalla mappa. “Il successo di DART ci offre un nuovo strumento per proteggere la Terra dall’impatto devastante di un asteroide”, ha affermato Lindley Johnson, Head of Planetary Defense della NASA.

“Questa [missione] dimostra che non siamo più impotenti di fronte a questi disastri naturali”, ha aggiunto questo tenente colonnello e astronomo dell’aeronautica americana in pensione. Durante la sua ultima mezz’ora di vita, la fotocamera DART ha fotografato l’asteroide Dimorph una volta al secondo. All’inizio era un minuscolo punto luminoso, ma le ultime immagini prima dell’incidente mostravano già il corpo in grande dettaglio, ricoperto di rocce e regolite.

Queste immagini sembrano confermare le previsioni secondo cui Dimorph è un corpo sparso, non una roccia solida. L’ultima immagine è stata uno screenshot in rosso. Quindi il segnale dalla nave è stato perso. I controllori sono scoppiati in un applauso, perché implica che la sonda si è disintegrata realizzando il suo primo obiettivo: colpire Dimorfo. L’impatto era previsto per l’1.14 di martedì.

La sonda aveva navigato nelle ultime quattro ore utilizzando il suo sistema di guida automatica, che la stava dirigendo verso una collisione frontale nel centro di Dimorfo, 160 metri di diametro. La collisione è avvenuta a circa 11 milioni di chilometri dalla Terra e l’impatto è stato seguito quasi dal vivo – il segnale impiega 38 secondi per arrivare – dal centro di controllo dell’Institute of Applied Physics della Johns Hopkins University, che ha sviluppato DART.

Finora è noto più del 95% di tutti gli asteroidi di diametro superiore a un chilometro; capace di provocare una catastrofe planetaria simile a quella che causò l’estinzione dei dinosauri 66 milioni di anni fa. Invece, è stato scoperto solo il 40% dei corpi di 140 metri o più, in grado di generare un’esplosione simile a una bomba nucleare e creare un cratere da impatto di due chilometri di diametro.

La sonda pesa mezza tonnellata, mentre il suo obiettivo è milioni di volte più massiccio

Ci sono migliaia di questi corpi la cui traiettoria potrebbe intersecare con l’orbita terrestre che non sono stati ancora localizzati. Il modo più fattibile per evitare un tale impatto è usare una sonda come un proiettile per deviarne la rotta. DART mira a diventare la prima missione spaziale a modificare la traiettoria di un corpo celeste. Dimorfo è la luna dell’asteroide Didymus, di 780 metri di diametro.

Il satellite fa il giro del suo compagno una volta ogni 11,9 ore. DART pesa mezza tonnellata, mentre il suo obiettivo è milioni di volte più massiccio. L’obiettivo è che, dopo l’impatto, l’orbita di Dimorfo si accorci in pochi minuti o, comunque, in circa 15 metri.Una vasta rete di telescopi spaziali e terrestri osserva entrambi gli asteroidi prima, durante e dopo l’impatto. Si prevede che nelle ore, giorni o settimane dopo l’incidente potranno confermare se Dimorfo ha deviato e di quanto.

I quattro telescopi del sistema di allerta precoce ATLAS situati alle Hawaii, Cile e Sud Africa hanno condiviso alcune prime osservazioni sui social network in cui una grande esplosione viene catturata in Dimorph quando la sonda DART lo colpisce. In Spagna, il telescopio Bootes 1-B ha anche catturato due immagini prima e dopo l’impatto in cui è evidente l’aumento di luminosità causato dalla collisione.

Nel 2026, gli Stati Uniti hanno in programma di lanciare nello spazio un telescopio che creerà un catalogo di asteroidi e comete di oltre 140 metri di diametro. Questo strumento avrà una visione infrarossa, che probabilmente gli permetterà di rilevare i corpi più minacciosi: quelli che si avvicinano dalla direzione del Sole e sono difficili da localizzare per i telescopi convenzionali, come è successo con il meteorite caduto in Russia nel 2013, provocando più di 1.000 feriti per vetri rotti.