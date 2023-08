La Slovenia fa i conti del disastro delle inondazioni

Meteo, nei giorni scorsi la Slovenia ha subito la peggiore inondazione degli ultimi 30 anni. La Slovenia sta affrontando una catastrofe di proporzioni catastrofiche a causa di un’ondata di maltempo disastroso. Le precipitazioni sono state eccezionalmente intense, con cifre impressionanti di pioggia rilevate in diverse zone del Paese.

La capitale Lubiana ha registrato 210 mm di pioggia, mentre altre località come Monte Vogel, Monte Kredarica, Idria, Boršt pri Dvoru, Lesce, Bohinjska Češnjica e Zgornja Sorica sono state colpite da forti piogge.

Situazione meteo critica

La situazione è estremamente critica, con tre morti confermati finora e un numero ancora sconosciuto di dispersi. Le strade e le ferrovie sono bloccate in tutto il paese, e le autorità stanno evacuando le persone dalle zone colpite. Ulteriori temporali sono previsti nelle prossime ore, peggiorando ancora di più la situazione.

Il Primo Ministro sloveno, Robert Golob, ha interrotto le sue vacanze per affrontare l’emergenza e ha dichiarato che la sicurezza dei cittadini è la priorità assoluta. Le autorità stanno facendo del loro meglio per fornire aiuto e assistenza ai residenti colpiti, e sono stati avviati anche contatti con regioni vicine, come la Carinzia austriaca, per offrire supporto medico.

La Macedonia del Nord ha offerto la sua solidarietà e disponibilità ad aiutare la Slovenia in questa situazione di difficoltà. Al momento, le inondazioni sembrano essere le peggiori nel paese dalla sua indipendenza nel 1991.

Nessun problema alla centrale

La centrale nucleare di Krško sta monitorando attentamente la situazione, ma ha dichiarato che la struttura funziona in modo sicuro e stabile nonostante il flusso e l’alto livello del fiume Sava.

Sono stati segnalati danni significativi anche ad altre infrastrutture e la Protezione civile dell’UE, Copernicus, è stato attivato su richiesta delle autorità slovene per monitorare e rispondere alle inondazioni e agli smottamenti.

La situazione è in costante evoluzione e il bilancio completo dei danni e delle vittime potrebbe richiedere ancora del tempo per essere valutato con precisione. Le autorità e i servizi competenti stanno lavorando instancabilmente per affrontare questa catastrofe naturale e mitigarne gli effetti sulla popolazione e l’ambiente.

Meteo, situazione attuale

La Slovenia sta affrontando una situazione critica a causa del maltempo che ha colpito la zona Ovest e Nord del Paese, causando violente alluvioni lampo e piogge torrenziali. I media locali riportano che sono caduti oltre 100 millilitri di pioggia in poche ore.

Le aree delle Alpi Giulie e della Carinzia hanno subito anche nubifragi intensi, e l’allerta rossa per maltempo è gradualmente scemata ad inizio proprio di questa settimana. A causa delle intense precipitazioni, il traffico ferroviario è stato temporaneamente sospeso, e ci sono disagi e disservizi sulle strade e autostrade.

Livello dei fiumi

Le preoccupazioni riguardano anche l’innalzamento del livello dei fiumi locali, e si teme che la perturbazione possa raggiungere il Nord Italia nelle prossime ore. La Croazia è altamente allarmata, considerando che solo due settimane fa un devastante tornado ha causato la morte di cinque persone sia in Slovenia che in Croazia.

Il cambiamento climatico è una preoccupazione crescente per la presidente della Slovenia, Nataša Pirc Musar, che ha sottolineato come i fenomeni naturali estremi stiano causando distruzioni agli ecosistemi e mettendo a rischio le vite quotidiane delle persone. Per affrontare questa situazione, i leader di sei Paesi dell’area mediterranea hanno firmato una nota congiunta chiedendo un supporto massimo, incluso quello dell’Unione Europea, per iniziative contro il cambiamento climatico.

Storia delle alluvioni in Slovenia

La Slovenia ha affrontato diverse alluvioni distruttive nel corso della sua storia. Alcune di queste alluvioni hanno avuto un impatto significativo sul paese, causando gravi danni a infrastrutture, proprietà e coltivazioni.

Una delle alluvioni più devastanti nella storia recente della Slovenia è stata quella del 1990. Questo evento ha colpito diverse regioni del paese, portando a esondazioni dei fiumi e causando inondazioni e allagamenti in molte aree. Le precipitazioni intense sono state la causa principale di questo disastro, e i danni hanno colpito duramente le comunità coinvolte.

Alluvione del 2007

Nel settembre 2007, la Slovenia è stata colpita da un’altra eccezionale ondata di maltempo. Forti piogge hanno causato inondazioni su larga scala in diverse parti del paese, provocando danni significativi alle abitazioni, alle strade e alle infrastrutture. Molte persone sono state costrette a lasciare le loro case per sfuggire alle acque in crescita.

Un altro evento alluvionale notevole è avvenuto nel settembre 2010. Le piogge intense di quella stagione hanno provocato inondazioni in diverse regioni della Slovenia, causando danni estesi a proprietà, infrastrutture e coltivazioni agricole.

Meteo, il clima della Slovenia

La posizione geografica della Slovenia, situata tra l’Europa centrale, meridionale ed orientale, le conferisce un clima vario con una combinazione di influenze continentali e mediterranee.

Il periodo estivo, che va da giugno a settembre, in Slovenia si sperimentano temperature piuttosto calde. In particolare tra le aree costiere e quelle pianeggianti non sono affatto rare le occasioni in cui si superano i 32-34 gradi anche se, tendenzialmente, i valori medi oscillano tra i 20° ed i 30°.

Nel periodo invernale, si possono sperimentare numerose occasioni di ondate di freddo anche molto intenso. In particolare, sul settore settentrionale e nord-orientale, le temperature possono scendere sotto lo zero, con copertura nevosa estesa. Al contrario, nelle zone costiere e pianeggianti, le temperature invernali sono più miti, con medie intorno agli 0°C-5°C.

La primavera e l’autunno in Slovenia

La primavera (marzo-maggio) e l’autunno (ottobre-novembre) sono stagioni intermedie, caratterizzate da temperature non estrema e con una distribuzione di piogge durante questi periodi piuttosto variabile con frequenza di fenomeni intensi associati a periodi molto asciutti.

Meteo, precipitazioni

La Slovenia è soggetta a precipitazioni durante tutto l’anno, ma le quantità variano a seconda delle diverse regioni del paese. Le aree montuose, come le Alpi Giulie e gli Alti Tauri, ricevono maggiori quantità di precipitazioni, mentre le zone costiere e pianeggianti sono generalmente più secche.