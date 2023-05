Le elezioni parlamentari e presidenziali in Turchia sono terminate alle 17.00 ora locale. In conformità con la legge turca, è vietata la divulgazione di qualsiasi risultato fino alle 21.00. Si prevede che entro questa sera ci sia una buona indicazione se uno dei due candidati presidenziali ha raggiunto la soglia del 50% necessaria per evitare un ballottaggio tra due settimane. Si tratta di una prova importante per la Nazione e per l’attuale presidente Erdogan.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il suo partito Giustizia e Sviluppo AKP stanno affrontando la loro più grande sfida politica durante le elezioni presidenziali e parlamentari, tenute oggi 14 maggio. In mezzo a una crisi economica e soltanto a pochi mesi dopo il sisma che ha causato la morte di oltre 50.000 persone e milioni di sfollati, le elezioni decideranno la direzione futura del paese.

Erdogan ha difeso i valori sociali religiosi e conservatori in patria, affermando l’influenza della Turchia nella regione e allentando i suoi legami con l’Occidente. Il candidato dell’Alleanza Nazionale a sei parti Kemal Kilicdaroglu del Partito Popolare Repubblicano Laico CHP si è impegnato a dare priorità alla giustizia, alla corruzione e all’istruzione.

Nelle elezioni presidenziali, il candidato che ottiene più del 50% dei voti al primo turno viene eletto presidente. Se nessun candidato raggiunge invece la maggioranza, le elezioni procedono al ballottaggio tra i due principali candidati, previsto per il 28 maggio.

L’importanza di queste elezioni presidenziali in Turchia

Le elezioni di oggi in Turchia sono di grande importanza non solo per il Paese, ma anche per tutta la regione e oltre. Sotto la guida di Erdogan, la Turchia ha mostrato la sua forza militare in Medio Oriente e ha lanciato incursioni in Siria, condotto un’offensiva contro i militanti curdi in Iraq e inviato supporto militare in Libia e Azerbaigian.

Le autorità turche hanno anche avuto conflitti diplomatici con diversi paesi, tra cui l’Arabia Saudita, l’Egitto, gli Emirati Arabi Uniti e Israele, ma anche contese territoriali con la Grecia e Cipro nel Mediterraneo orientale e ha subito sanzioni dagli Stati Uniti per l’acquisto di sistemi di difesa aerea russi.

L’avvicinamento di Erdogan al presidente russo Vladimir Putin ha sollevato preoccupazioni tra i critici sulla fedeltà della Turchia nei confronti dei suoi alleati NATO, e la recente riluttanza di Ankara nel sostenere le richieste di adesione di Svezia e Finlandia ha solo aumentato queste preoccupazioni, nonostante il cambio di rotta.

In questo contesto complicato le elezioni in Turchia avranno importanti implicazioni per il futuro della regione e per le relazioni della Nazione con i suoi vicini e con i paesi occidentali.

I vertici turchi hanno svolto un ruolo importante nella mediazione di accordi commerciali e di esportazione, tra cui l’accordo per le esportazioni di grano ucraino. Ciò dimostra il potenziale ruolo della Turchia nel promuovere la stabilità e la pace nella regione.

Per l’Unione Europea la sconfitta di Erdogan potrebbe essere vista come un risultato strategico positivo, ma politicamente complicato a lungo termine.

La fine del regime di Erdogan potrebbe aprire la strada alla ripresa delle relazioni tra la Turchia e l’UE, compresa probabilmente la candidatura all’adesione della Turchia all’UE. Tuttavia, la situazione politica interna in Turchia è complessa e l’esito delle elezioni non è ancora chiaro, quindi è difficile fare previsioni sulle implicazioni geopolitiche a lungo termine della situazione.

A cosa puntano Erdogan e il suo sfidante Kilicdaroglu in queste elezioni

Lo sfidante dell’attuale presidente ovvero Kemal Kilicdaroglu, 74 anni, è il leader del principale partito di opposizione ovvero il Partito popolare repubblicano laico CHP dal 2010 ed è stato nominato candidato presidenziale dell’Alleanza Nazionale a sei partiti a marzo.

Nonostante abbia guidato il CHP a importanti vittorie nelle grandi città come Istanbul, Ankara e Smirne, Kilicdaroglu ha perso diverse elezioni nazionali contro Erdogan e ha lottato per ampliare la sua base di elettori, al di là dei suoi sostenitori abituali.

Il leader dell’opposizione turca è stato criticato per non essere un esponente dotato di carisma e per deciso di boicottare diversi politici del suo stesso partito, come i sindaci di alto profilo, che avrebbero potuto avere maggiori possibilità di vittoria. Kilicdaroglu è un ex funzionario libresco e appartiene a un gruppo curdo che è stato storicamente represso in Turchia.

Lo sfidante di Erdogan è stato membro del parlamento turco dal 2002 con il CHP, il partito fondato dal fondatore della Turchia moderna Ataturk. Tuttavia fino ad ora non è riuscito a sfidare con successo l’egemonia politica di Erdogan e del suo partito, il Giustizia e Sviluppo.

Durante questa campagna elettorale, Kilicdaroglu ha adottato una linea più inclusiva cercando di attirare gli elettori disillusi dalla retorica polarizzante di Erdogan e dalla sua presunta cattiva gestione economica. Ha promesso prosperità economica e maggiore rispetto per i diritti umani e lo stato di diritto.

Le sue conversazioni informali in cucina con gli elettori, lo hanno trasformato in una sorta di star dei social media. Il politico ha anche promesso di ritirarsi dopo aver privato la presidenza dei poteri di Erdogan e poi “andare a passare più tempo con i miei nipoti”.

La promessa fatta da Kilicdaroglu di “portare la primavera… e la serenità in questa terra” ha attirato una fascia più giovane di elettori e una vasta parte di popolazione stanca delle guerre culturali del presidente uscente e della retorica polarizzante.

Il politico si è anche impegnato a rilasciare molti dei prigionieri politici incarcerati dal governo di Erdogan dopo il fallito tentativo di colpo di stato del 2016, come parte del suo obiettivo di porre fine a quello che ha definito il “regime individuale” del presidente.

L’attuale presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan, 69 anni, è invece il leader più potente della Turchia dai tempi di Ataturk e il fondatore della Turchia moderna, un secolo fa e si appresta a testare la sua attuale influenza all’interno del Paese.

Ha costantemente allontanato la Turchia dal secolarismo, celebrando il suo passato islamico e secondo molti esperti ha abbracciato il caos lungo la strada.

Erdogan è salito al potere 20 anni fa, durante un periodo di inflazione dilagante, promettendo un governo solido e, al culmine del suo successo, la Turchia ha goduto di un prolungato boom economico. Tuttavia, gli economisti incolpano Erdogan per l’attuale crisi economica del Paese, affermando che la sua insistenza sui bassi tassi di interesse ha fatto impennare l’inflazione e ha fatto perdere alla lira turca l’80% del suo valore rispetto al dollaro in cinque anni.

Il presidente turco ha registrato più di una dozzina di vittorie elettorali ed è sopravvissuto a un tentativo di colpo di stato nel 2016, plasmando il paese secondo la sua visione di una società pia e conservatrice e di un deciso attore regionale. Nel 2018 ha abolito il sistema parlamentare, accentrando il potere in una presidenza esecutiva.

I critici sostengono che Erdogan abbia eroso la democrazia, soffocando il dissenso e portando i media e i giudici sotto il suo dominio. Nonostante ciò i suoi sostenitori sostengono che abbia salvato il paese da gravi minacce alla sicurezza.

All’estero la Turchia di Erdogan ha mostrato i suoi muscoli militari in Medio Oriente e oltre, lanciando offensive in Siria e avendo dispute con la Grecia. I suoi interventi in Libia e nel Nagorno-Karabakh hanno ribaltato gli esiti di complessi conflitti tra grandi potenze. Il suo avvicinamento alla Russia ha sconvolto Washington e la presunta vendita di armi all’Ucraina ha irritato il Cremlino.

Il capo di Stato sembra sempre saper come gestire le relazioni internazionali in modo da apparire come un esperto statista al suo pubblico interno.

Secondo Emre Peker, analista di EurasiaGroup, la battaglia elettorale in Turchia è una lotta tra la continuità rappresentata da Erdogan e il cambiamento rappresentato da Kilicdaroglu, con l’economia come tema principale.

Secondo l’analista il presidente turco sta cercando di spostare la discussione su questioni come la sicurezza nazionale e i valori familiari, cercando di proiettare un’immagine forte di leader mondiale, ma la crisi economica rende difficile la sua campagna.

D’altra parte riferisce che Kilicdaroglu si sta concentrando sulla gestione economica, la democrazia, la giustizia, lo stato di diritto e le libertà. La sua coalizione sta facendo una buona campagna elettorale, dipingendo un quadro positivo per il futuro della Turchia e mettendo in ombra Erdogan.

Non è chiaro se né Erdogan né Kilicdaroglu riusciranno a superare la soglia del 50% per evitare un ballottaggio, ma una vittoria a sorpresa è comunque possibile. Come ha detto il commentatore politico Peker: “il voto sarà una lama di coltello”.