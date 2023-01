La seconda stagione Mercoledì è stata confermata. Ecco tutte le news

In seguito alle voci sul passaggio della serie su Prime Video che hanno scosso il magico mondo delle serie, Netflix ha annunciato ufficialmente l’uscita della seconda stagione sulla sua piattaforma. Nuovi dettagli saranno annunciati dalla piattaforma nei prossimi giorni, ma nel frattempo è emerso su YouTube un video in cui Jenna Ortega, che interpreta il ruolo Mercoledì Addams, fa il punto della situazione e lancia la sfida alla nuova stagione.

Mercoledì è una serie nata nella mente di Tim Burton ma commissionata da Netflix e sembra proprio che tornerà per una nuova stagione esclusiva sempre sulla piattaforma di streaming.

“Lo hanno confermato i creatori, showrunner e produttori esecutivi attraverso la piattaforma: “È stato incredibile creare uno show che mette in contatto persone di tutto il mondo. Siamo entusiasti di continuare il tortuoso viaggio di Mercoledì nella seconda stagione. Non vediamo l’ora di iniziare la nuova stagione ed esplorare lo strano e spettrale mondo di Nevermore.”

Netflix annuncia il ritorno di Mercoledì

Eravamo rimasti con il grande interrogativo di una conferma da parte di Netflix per un secondo capitolo con protagonista la meravigliosa e super dark Mercoledì Addams. Si vociferava che il gigante dello streaming avrebbe fatto un annuncio all’inizio del 2023 e la notizia è arrivata senza aspettare troppo. Sì, Mercoledì 2 si farà!

A confermarlo è stata la stessa Netflix, pubblicando sul proprio account un video in cui la ormai amatissima protagonista della serie parla al suo pubblico in un trailer. Jenna Ortanga tornerà nei panni di Wednesday per chiudere le questioni in sospeso con un irresistibile colpo di scena.

Avrà sempre le trecce e abiti scuri come nella prima stagione? I vari dettagli sulla trama della nuova stagione non sono ancora stati rivelati, ma Alfred Goff e Miles Millar, produttori esecutivi del progetto, hanno dichiarato a Tudum.com. che è stato incredibile creare uno spettacolo che riunisce persone di tutto il mondo.

La colonna sonora e i numeri registrati

Dal suo debutto nel novembre 2022, Mercoledì è diventata una delle serie di maggior successo nella storia di Netflix. Nei primi 28 giorni è stato visto per 1,237 miliardi di ore, collocandosi al secondo posto tra i programmi tv più amati (in lingua inglese). Dal suo debutto, è stato visto da oltre 182 milioni di famiglie.

“Mercoledì” ha registrato circa 1 miliardo di ore di visione a sole tre settimane dal suo debutto, diventando la terza serie a raggiungere questo traguardo in meno di n mese, dopo le serie di “Stranger Things 4” e “Squid Girl”; battendo il record di Netflix per il maggior numero di ore di visione settimanali per una serie in lingua inglese non una, ma due volte.

Ha registrato 341,23 milioni di ore nella prima settimana e l’incredibile cifra di 411,29 milioni di ore nella seconda settimana. Ad oggi, Mercoledì ha registrato più di 100 milioni di ore di visione in sei settimane consecutive di serie più viste (edizione in lingua inglese).

La canzone usata nella serie tv è arrivata al primo posto nella classifica delle colonne sonore di iTunes e ha trascorso tre settimane nella top ten. Mercoledì Addams ad oggi registra più di milione di follower su Spotify. Sembra infatti che Goo Goo The Cramps Muck sia uno dei brani più riprodotti. La scena del ballo ormai conosciuta da tutti si è diffusa sui social network di tutto il mondo, grazie sopratutto ai fan della serie che hanno riprodotto Bloody Mary di Lady Gaga e l’anno utilizzata nei propri video, post e storie.

Insomma tutti conoscono le famosi mosse di Mercoledì in una scena ormai nella mente di tutti i fan e non solo. Vediamo ora se con la seconda stagione sfornavano qualche altro trend.