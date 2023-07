La scoperta del contadino ha portato la polizia a casa sua: non ci vogliono credere

By

Un contadino fa una scoperta che ha dell’incredibile assieme a sua moglie e al suo cane. Ciò che trova è unico nel suo genere.

Vi sveliamo tutto su questa notizia che sta facendo il giro del web e che sta lasciando senza parole migliaia di utenti della rete. In Argentina sarebbe avvenuta una scoperta sensazionale e irripetibile.

Una scoperta unica nel suo genere

In Argentina, il 25 dicembre del 2015, José Antonio Nievas, un umile contadino, durante una passeggiata nel suo ranch, proprio vicino al ruscello, fa una scoperta incredibile.

L’uomo non può non vedere qualcosa che sporge dall’argine e che probabilmente non aveva mai notato prima. Fino a qualche tempo prima, infatti, una folta vegetazione copriva le rocce della zona. Dopo le grandi piogge e i venti dell’ultimo periodo, però, la vegetazione è andata distrutta e così José può avere una più ampia visuale sulla zona.

Proprio a seguito di ciò nota una grossa pietra. Si avvicina all’oggetto e non riesce a capire il perché abbia una forma così peculiare. Immediatamente, chiama sua moglie Reina, che arriva con il cane. José chiede alla moglie di aiutarlo a pulire l’oggetto.

Mentre lo fanno, il loro cane inspiegabilmente inizia ad abbaiare in un modo che forse non aveva mai fatto prima. La coppia di contadini inizia a temere che lì dietro nascosto ci sia un cadavere o in generale qualcosa su cui vale la pena fare delle ricerche.

Ed è proprio per questo che decidono di mettersi in contatto con le autorità della zona.

Era il fossile del guscio di una tartaruga

La coppia di argentini chiama quindi la polizia, che arriva immediatamente e all’inizio sottovaluta la faccenda. Di fronte a loro, i poliziotti vedono solo una grossa pietra. Notando la preoccupazione dei due coniugi e l’agitazione del cane, però, la polizia decide di mettersi in contatto con un team di esperti archeologi.

Gli archeologi arrivano dopo pochi giorni e sono immediatamente affascinati da ciò che si trovano di fronte. Hanno già capito che si tratti di qualcosa dal valore unico e inestimabile. Si mettono subito a lavoro e il restauro dell’oggetto dura addirittura dei mesi.

Una volta compreso di cosa si tratti, dopo qualche mese, gli archeologi lo comunicano alla coppia di contadini: si tratta del fossile del guscio di una tartaruga. Quella enorme conchiglia apparteneva all’antico Glyptodon.

Queste tartarughe giganti, a quanto pare, sarebbero esistite milioni di anni fa e sarebbero state lontani parenti dei moderni armadilli. Milioni di anni fa, il guscio di una tartaruga gigante si sarebbe fossilizzato in un masso enorme che ora si trova nel ranch di José e sua moglie.

Nessuno, né la coppia di contadini né la polizia né tantomeno gli archeologi si sarebbero mai aspettati di fare una scoperta di questo tipo. La notizia del fossile trovato nel 2015 sta facendo ora il giro del web, lasciando senza fiato chiunque la legga.

E chissà quanti altri fossili si trovano sul nostro pianeta, soltanto che non sono stati ancora scoperti.