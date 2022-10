“La sberla l’ho meritata”, Emanuele Filiberto e il tradimento: il presunto nome dell’amante

Emanuele Filiberto di Savoia, unico erede di Vittorio Emanuele di Savoia, ha ammesso il tradimento fatto alla moglie, dopo tanti anni di matrimonio. Ma chi è l’amante? Ecco il nome della donna presunta.

Se nel nostro Paese la monarchia fosse ancora in auge, Emanuele Filiberto di Savoia sarebbe il nostro Re, ma come ben sappiamo e come racconta la storia così non è stato.

Emanuele Filiberto è diventato, negli anni, un personaggio di spicco della televisione italiana, entrato anche a far parte del cast dei giudici di Amici di Maria De Filippi. Dal 2003 è sposato con Clotilde Courau e lui stesso ha ammesso di averla tradita, ma con chi?

Il tradimento di Emanuele Filiberto: “Le sberle le ho meritate”

La vita privata di Emanuele Filiberto di Savoia è sempre stata sotto i riflettori, viste le sue origini reali e il fatto che è diventato un personaggio dello spettacolo.

Nel 2003 ha sposato Clotilde Courau, un’attrice francese e ancora oggi stanno insieme, diventati una coppia molto stabile. Dal loro matrimonio, sono nate due figlie, Vittoria Chiara e Luisa, nate nel 2003 e nel 2006.

Emanuele Filiberto e Clotilde sono stati presentati da Alberto di Monaco, un amore iniziato con un lungo corteggiamento e poi coronato nel matrimonio.

Ma il principe ha confessato di non essere stato sempre fedele nella sua relazione: Emanuele ha infatti confessato di aver tradito la moglie, in un’intervista passata, dicendo: “Chi non lo ha fatto? Ho un grande rispetto per lei. E’ una grande donna e una grande madre. Non sono un bugiardo. Le ho sempre detto la verità. Se mi ha dato delle sberle, me le sono meritate. Ma non mi sono mai difeso”.

Una confessione molto chiara, fatta con molta sincerità, che però nonostante gli alti e i bassi non hanno scalfito l’amore tra lui e Clotilde Courau. Ma con chi ha tradito Emanuele Filiberto la sua dolce metà?

Chi è l’amante di Emanuele Filiberto: il nome presunto della donna

Negli anni, si è parlato spesso della vita fuori dal matrimonio di Emanuele Filiberto, soprattutto dalle voci emanate di Dagospia.

Nel 2015 si diceva che Emanuele Filiberto avesse un flirt con Fiammetta Cicogna, con la quale avrebbe avuto una relazione.

Ma tra i tanti rumors si è parlato anche della vedova del suo amico Johnny Hallyday, anche se il principe ha sempre negato, rivelando che la donna è sempre stata solo un’amica, che ha sostenuto in un momento molto difficile.

Negli anni, tra i tanti gossip è uscito fuori anche il nome di Karine Le Marchand, una conduttrice molto famosa in Francia con la quale Emanuele Filiberto avrebbe avuto un flirt tanti anni fa, nel 2013.

Ovviamente, si tratta solo di nomi usciti fuori tramite i diversi gossip che hanno parlato di lui, ma il principe non ha mai rivelato con chi realmente ha tradito la moglie.