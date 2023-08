La Sardegna nella morsa degli incendi, pericolo in Costa Smeralda

Le fiamme continuano a preoccupare e a lambire, al tempo stesso, il Sud Italia e le isole. Questa volta, ad esser colpita è la Sardegna, in uno dei territori più “in” della stagione estiva.

La Costa Smeralda e le zone di Porto Cervo sono alle prese con gli incendi che sono arrivati, anche, vicino ad hotel di lusso, a case e ville.

Sardegna, incendi in corso

Gli incendi colpiscono ancora le zone del Sud Italia. Questa volta ad esser colpita è la Sardegna che, da giorni, combatte con le fiamme che, nel giro di poche ore, e nella sola notte appena trascorsa, hanno distrutto più di due ettari di macchia mediterranea.

Ad esser colpita la zona di Porto Cervo e della Costa Smeralda. Gli incendi sono divampati la scorsa notte fino ad arrivare a lambire anche hotel e case di lusso, per quel che riguarda, come dicevamo, la Costa Smeralda. Invece, un altro incendio ha ridotto in fumo la macchia mediterranea che circonda l’area di parcheggio delle spiagge del “Pevero” a Porto Cervo.

Il vento, che soffia sempre più forte ed impetuoso, ha portato le fiamme fino a raggiungere, in modo pericoloso, le ville e gli alberghi di lusso. A lavoro ci sono i Vigili del Fuoco che sono supportati anche da alcune squadre provenienti dalla città di Olbia e, per fortuna, il fuoco è stato spento prima che potesse arrivare e colpire anche le zone più popolate.

Sono in corso, ora, le operazioni di bonifica dell’area che sono iniziate si nelle prime ore del mattino. Stando a quanto ricostruito, al momento le fiamme hanno distrutto circa 3 ettari di macchia mediterranea, vegetazione che contribuiva a rendere unico uno degli scenari della Costa Smeralda più conosciuti al mondo.

Pericolo in Costa Smeralda e nel cagliaritano

Ma non solo fiamme in Costa Smeralda. Incendi sono in corso, anche, in provincia di Cagliari dove i vigili del fuoco stanno spegnendo diversi focolai, anche se il fumo, portato e spostato dal vento di maestrale, ha lambito anche la stessa città di Cagliari. Incendi che sono arrivati anche pericolosamente vicino ai centri abitati e che sono stati, allo stesso tempo, prontamente spenti per evitare ulteriori disastri.

Anche oggi massima allerta nell’Isola per il pericolo di nuovi roghi, a causa delle alte temperature e per le forti folate di maestrale. L’incendio, però, che ha destato maggiore preoccupazione è stato, come dicevamo, quello che si è avuto, questa notte, intorno alle ore 2.30, in Costa Smeralda. Le fiamme sono arrivate a lambire anche hotel e ville di lusso, e ciò ha destato molta preoccupazione. Anche se il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato il peggio.