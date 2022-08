La Roma vince ancora, decide Smalling con la Cremonese!

Seconda vittoria consecutiva per la Roma di Jose Mourinho che vola con un’altra vittoria di misura, dopo Cristante stavolta è Chris Smalling l’uomo decisivo con un gol di testa dagli sviluppi di calcio d’angolo



Vince ma non convince la Roma di Jose Mourinho che in un Olimpico tutto esaurito fatica enormemente a creare situazioni da gol sbattendo prima con Dybala, poi con Zaniolo sul muro di Radu, bravo a riscattarsi dopo l’errore di Firenze.

Un colpo di testa del difensore inglese nel secondo tempo regala una vittoria d’oro ai giallorossi che si preparano nel migliore dei modi alla supersfida dell‘Allianz Stadium contro la Juventus.

I giallorossi dovranno valutare anche le condizioni fisiche di Nicolò Zaniolo che ha lasciato anzitempo la sfida in barella lamentando un serio problema alla spalla.

Decide Smalling, la Roma vince ancora

Massimo risultato, minimo (mica tanto) sforzo per la Roma che con due soli gol fatti in due partite è in testa al campionato insieme ad Inter e Napoli (aspettando la Juventus).

Mourinho arriva cosi nella migliore condizione possibile alla super sfida con i bianconeri in programma sabato 27 agosto all’Allianz Stadium.

Dopo un buon avvio di partita con Pellegrini, Zaniolo e Dybala che creano molte situazioni interessanti, la Roma si spegne sotto le geometrie di una Cremonese che chiude la sfida dell’Olimpico con il 50% di possesso palla e tra gli applausi dei propri sostenitori.

La porta difesa da Rui Patricio trema in più circostanze con Dessers che crea il panico tra la difesa giallorossa colpendo anche una traversa clamorosa ad inizio ripresa.

Cosi cosi la prestazione di Paulo Dybala, sostituito dal proprio allenatore a mezz’ora dalla fine ed in chiaro debito d’ossigeno, bene invece Tammy Abraham che anche stanchissimo continua a lottare come un leone guadagnandosi tanti calci di punizione e riuscendo sempre a far respirare la propria squadra in uscita.

Seconda sconfitta consecutiva per la Cremonese che esce con zero punti ma con tante certezze dalla doppia trasferta Firenze-Roma.

I ragazzi di Alvini anche oggi hanno messo in mostra tanta personalità ed una buona tecnica mettendo le basi per una salvezza che sembra decisamente alla portata dei grigiorossi.

La Roma si gode una grande vittoria esultando per la prima volta in stagione davanti ad un pubblico che anche oggi si è dimostrato fondamentale nel sostenere la squadra anche nei momenti più difficili con un Roma deludente ma . per il momento, vincente!