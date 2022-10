La Roma si qualifica agli ottavi di finale se…

Non riesce a vendicare la sconfitta subita in casa la Roma di Jose Mourinho e al Benito Villamarin non va oltre il pareggio contro il Betis Siviglia, gli spagnoli volano cosi in testa al Gruppo C e staccano il pass per gli ottavi di finale con due giornate di anticipo.



I capitolini dopo 4 giornate sono terzi nel girone a quota 4 punti, comandano gli spagnoli a 10 con il Ludogorets al secondo posto con 7 punti, chiude il gruppo il fanalino di coda Helsinki a 1.

La qualificazione diretta agli ottavi di finale non è ancora sfumata per la Roma ma il doppio confronto contro il Betis Siviglia ha sicuramente complicato i piani di Mourinho che ora ha bisogno di due vittorie per raggiungere il primo obiettivo della stagione.

In base al regolamento Uefa soltanto la prima classificata di ogni girone accede direttamente alla fase successiva, mentre la seconda giocherà uno spareggio con la terza classificata dei gironi di Champions League.





Roma, la qualificazione è ancora possibile

In caso di arrivo a pari punti con il Betis Siviglia sarebbero gli spagnoli a qualificarsi come primi in virtù degli scontri diretti favorevoli.

I giallorossi sono obbligati quindi a vincere le prossime due partite per garantirsi l’accesso alla fase successiva della competizione.

La Roma potrebbe però qualificarsi anche facendo 4 punti nelle prossime due sfide, ma in questo caso dovrebbe sperare in una doppia sconfitta da parte del Ludogorets.

I capitolini dunque hanno il destino nelle proprie mani e contro i bulgari dovranno sfruttare il pubblico dell’Olimpico che nella scorsa stagione è stato decisivo per trascinare la squadra nelle sfide europee.

Mourinho non avrà Paulo Dybala che rientrerà con la squadra soltanto nel 2023, ma potrà contare su Nicolò Zaniolo (assente ieri per squalifica) e Tammy Abraham che sta lavorando per recuperare la piena condizione fisica.

Come sottolineato anche dal tecnico portoghese, l’Europa League è uno degli obiettivi stagionali della società che dopo aver trionfato in Conference League vuole arricchire il proprio palmares europeo.

Data la situazione del girone rimane una remota ed improbabile possibilità di arrivo di tre squadre a quota 10 punti.

Ciò potrebbe accadere nel caso in cui la Roma vincesse le ultime due partite, con una vittoria ed una sconfitta per il Ludogorets e zero punti per il Betis Siviglia.

In questa assurda circostanza la Roma si giocherebbe il secondo posto con i bulgari con l’obiettivo quindi di vincere con due gol di scarto lo scontro diretto dell’Olimpico per portarsi in vantaggio nella differenza reti.