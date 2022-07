La Roma ritrova Zaniolo, gol contro la Portimonense

Sarà un campionato avvincente ed equilibrato e molte attenzioni saranno sulla Roma di Jose Mourinho che dopo aver vinto la Conference League vuole compiere lo step successivo e lottare per i vertici del campionato italiano



Lo Special One continua a lavorare sul sul progetto giallorosso che ha l’obiettivi di portare il club capitolino ai massimi livelli in Italia ed in Europa.

Nel primo test amichevole stagionale, il tecnico portoghese ha riabbracciato Nicolò Zaniolo che è andato in gol dimostrando anche un’ottima condizione fisica al rientro dopo le vacanze

Il numero 22 giallorosso rimane l’obiettivo numero uno della Juventus che proverà in tutti i modi a portarlo alla Continassa in questa sessione di mercato.

Il calciatore ha dato la sua disponibilità alla vecchia signora che ora dovrà trattare con il club giallorosso per cercare di limare la richiesta di 50 milioni di euro, cifra ritenuta al momento esagerata dal club bianconero.

La Roma sarebbe disposta a sacrificare Zaniolo davanti ad un’offerta importante, la sensazione è che la Juventus spingerà fino alla fine per un prestito annuale con obbligo di riscatto, formula che non convince del tutto il club capitolino.

Roma se parte Zaniolo arriva Dybala?

Il talento giallorosso è stato il protagonista della vittoria giallorossa nell’amichevole estiva contro la Portimonense trovando subito il gol nella prima uscita stagionale e spazzando via le critiche su un suo presunto problema muscolare.

Zaniolo si è di fatto promesso sposo alla Juventus preoccupando delusione e tristezza nella tifoseria che già lo vedeva come futura bandiera e simbolo della società.

Mourinho è disposto ad assecondare la volontà del giocatore ma ha espressamente chiesto uno sforzo alla propria società per convincere Paulo Dybala a sposare il progetto giallorosso e diventare la nuova guida tecnica del club.

Tiago Pinto ha fatto la propria offerta mettendo sul piatto di Jorge Antun un quadriennale da circa 6 milioni di euro a stagione, Dybala sta valutando le varie ipotesi e, dovesse sfumare definitivamente la pista Inter, potrebbe decidere di accettare la proposta giallorossa.

Sulla “Joya” si è recentemente espresso anche Francesco Totti dichiarando apertamente di essere disposto anche a cedere all’argentino la prestigiosa maglia numero 10 pur di vederlo al servizio di Jose Mourinho.

Su Dybala si sta scatenando una vera e propria asta di mercato con Milan e Napoli pronte a pareggiare la proposta giallorossa ed a tesserare l’argentino.

Il calciomercato estivo entra nel vivo, la trattativa Dybala è destinata a durare fino alla chiusura del mercato.