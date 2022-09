La Roma perde ancora, 2-1 del Ludogorets!

Inizia nel peggiore dei modi la nuova avventura della Roma di Jose Mourinho in Europa League, i giallorossi crollano sul campo del Ludogorets e soffrono l’intensità degli avversari e le condizioni difficile del campo di gioco



Seconda sconfitta consecutiva per la Roma che dopo il poker subito dall’Udinese perde di misura nell’esordio stagionale in Europa League contro il Ludogorets.

In un campo ai limiti della praticabilità i giallorossi escono sconfitti dopo una partita giocata sottotono con Dybala unico a salvarsi nella disfatta giallorossa.

I capitolini, come accaduto nella sfida di Udine, soffrono la grande intensità degli avversari che giocano ad alto ritmo spinti dall’entusiasmo del pubblico di casa.

Ancora male la retroguardia difensiva che in occasione del gol di Cauly si apre non leggendo l’inserimento dell’esterno del Ludogorets.

Bello, ma inutile il gol di Shomurodov che sigla il momentaneo pareggio prima della rete decisiva di Nonato.

Giovedì prossimo i capitolini dovranno vincere il match casalingo contro l’Helsinki per non compromettere la qualificazione ai sedicesimi di finale del torneo.

La Roma inizia male in Europa, sconfitta con il Ludogorets

Dopo un buon inizio di stagione la Roma fallisce l’esordio stagionale in Europa League finendo per essere travolta dai padroni di casa del Ludogorets.

Brutti segnali per Mourinho che dovrà lavorare molto sulla testa di una squadra che sembra molto stanca e poco motivata.

Altra brutta prestazione di Lorenzo Pellegrini che dopo l’ottimo inizio di campionato sembra stanco e poco incisivo all’interno della partita.

Deludente esordio dal primo minuto anche per Andrea Belotti che fa rimpiangere Abraham e spreca malamente la chance offerta dal proprio allenatore.

L’unico a salvarsi è Paulo Dybala che cerca in più occasione di illuminare la manovra con la consueta tecnica non riuscendo però mai ad incidere veramente nella difesa avversaria.

Anche nella scorsa stagione i giallorossi avevano iniziato con il freno a mano tirato per poi riprendersi da gennaio in poi, Mourinho ora dovrà essere bravo a cercare di dare nuovi stimoli alla squadra per riprendere, già da Empoli, la giusta marcia in campionato.

I tanti investimenti fatti sul mercato impongono a Jose Mourinho di disputare una grande stagione con i giallorossi che sono chiamati a lottare per le posizioni di vertice in campionato e disputare un’Europa League da protagonisti.

Ad Empoli servirà una scossa, la Roma vuole riprendersi subito dopo due sconfitte consecutive tra campionato ed Europa League.