La regola delle sette R per tenere il bagno impeccabile: resta pulito per 1 mese

Senza dubbio, pulire il bagno è una vera e propria scocciatura. Ma per non sentire il peso di questa fastidiosa faccenda domestica, si può sfruttare la regola delle sette R. Con questo metodo, riuscirete a sistemare il vostro bagno in poco tempo, resterà in perfette condizioni per almeno 1 mese. Rimarrete a bocca aperta appena scoprirete come fare.

Se credete che pulire il bagno sia una grande scocciatura, sicuramente non avrete provato la regola delle sette R. Con questo incredibile metodo, otterrete dei risultati veramente grandiosi, non crederete ai vostri occhi. In poco tempo, avrete un bagno in perfette condizioni, per almeno 30 giorni. Senza sforzi e senza sprecare troppo tempo, pulirete il vostro bagno da cima a fondo: scopriamo come fare.

La regola delle sette R: tutto quello che c’è da sapere

Non ci crederete mai, ma tantissime persone hanno provato a mettere in pratica la regola delle sette R e hanno ottenuto dei risultati incredibili.

Ma in cosa consiste? Dovrete applicare sette regole che vi aiuteranno ad organizzare questa fastidiosa faccenda domestica senza sprecare tempo e fatica.

Con queste sette regole, riuscirete ad ottenere un bagno pulito, disinfettato e profumato. Tutti saranno invidiosi del vostro bagno. Sarà un ambiente super confortevole se seguite perfettamente il metodo che vi stiamo per spiegare: scopriamo come funziona.

Un metodo facile e veloce

La regola delle sette regole, è molto semplice da seguire. Dovrete solamente mettere in pratica regolarmente diverse abitudini. In questo modo, il vostro bagno sarà sempre libero dallo sporco e dai cattivi odori. Sicuramente si tratta di una stanza in cui l’igiene e la pulizia non può proprio mai mancare, proprio per questo motivo, è importante non trascurare nessun tipo di dettaglio.

La regola delle sette R ci può aiutare, infatti, la prima abitudine che dobbiamo seguire è proprio quella di non rimandare mai la pulizia. Anche se avete trascorso una giornata storta, il WC ha bisogno di essere disinfettato tutti i giorni.

La seconda regola è quella di deodorare gli scarichi, per evitare odori sgradevoli. A seguire, è fondamentale controllare sempre gli asciugamani perché assorbono l’umidità, proprio per questo motivo, vanno cambiati più volte nel corso della settimana.

La quarta regola che è super importante, è quella di far cambiare l’aria all’interno del bagno, tenendo per almeno 30 minuti la finestra aperta due volte al giorno. Poi, la quinta abitudine è quella di deodorare il bagno con degli elementi profumati, come oli essenziali, candele o spray per ambienti.

Anche la penultima regola riguarda l’aria all’interno del bagno. É importante scegliere una pianta che viva in ambienti umidi, come le felci, perché ti aiutano a migliorare la qualità dell’aria. Infine, come ultima regola, abbiate sempre un occhio di riguardo per l’umidità, perché può causare un odore sgradevole ma anche diversi problemi di salute. In commercio esistono anche degli elettrodomestici specifici per risolvere questo comune problema.