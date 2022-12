By

Non c’è pace per la Juventus. La procura di Torino ha chiesto 13 rinvii a giudizio nell’ambito dell’inchiesta sui conti del club bianconero. Si tratta di dodici persone fisiche più la società. Stralciata la posizione degli ex sindaci. Tra le richieste di rinvio a giudizio figurano i vertici, il presidente Andrea Agnelli, il vice Pavel Nedved, Fabio Paratici e Maurizio Arrivabene.

L’inchiesta, avviata nel novembre di un anno fa, riguarda i bilanci di tre annualità, 2019, 2020, 2021, per i quali l’accusa ipotizza plusvalenze fittizie e manovre sugli stipendi dei calciatori durante la pandemia da Covid. Lo scorso 24 ottobre era stata notificata agli indagati la chiusura indagini.

Caos Juventus, chiesto il rinvio a giudizio per 13 dei 16 indagati

Piove sul bagnato in casa Juventus. La procura di Torino, nell’ambito dell’inchiesta sulle plusvalenze fittizie e le manovre sugli stipendi dei calciatori durante la pandemia da Covid, ha chiesto il rinvio a giudizio per 13 delle 16 persone indagate. I pm Marco Gianoglio, Mario Bendoni e Ciro Santoriello, stamattina, hanno inviato al gip la richiesta che ricalca l’impianto accusatorio delle indagini.

Sono rimasti fuori solo i componenti del collegio sindacale, quindi Silvia Lirici, Nicoletta Paracchini e Paolo Piccatti, mentre potrebbero andare a processo i vertici della società e la società stessa, quindi l’ex presidente Andrea Agnelli, l’ex amministratore delegato Maurizio Arrivabene, l’ex vicepresidente Pavel Nedved e anche l’ex direttore sportivo Fabio Paratici. Per quanto riguarda i tre sindaci, la loro posizione è migliorata dopo un interrogatorio con i magistrati in cui hanno dimostrato di essere estranei alla vicenda.

Non sono ancora imputati e, in ogni caso, sarebbero comunque innocenti fino a sentenza definitiva, ma intanto dalla Juventus sono sicuri di poter dimostrare di non aver compiuto illeciti.

