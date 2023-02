Ancora un caso che vede protagonista un insegnante. Questa volta a Latina dove il professore in questione è stato scoperto inviare foto hot ai suoi alunni. Ecco cosa è successo.

La Procura sta indagando su un fatto molto delicato. Il docente, insegnante di religione in una scuola superiore nella città laziale, avrebbe anche molestato uno degli alunni durante la lezione.

Professore inviava foto particolari

Un caso che ha ancora molti lati oscuri ma che gli inquirenti stanno cercando di risolvere pezzo per pezzo. Al centro vi è un professore di religione di una scuola superiore di Latina, che è accusato di aver inviato delle foto hot ai suoi alunni e, anche, di aver molestato uno di loro durante le lezioni.

Sono tre i ragazzi che avrebbero ricevuto gli scatti intimi e particolari da parte del docente. Si tratta di due ragazzi ed una ragazza, di età compresa fra i 15 ed il 17 anni. La storia parte da un account Instagram che il docente avrebbe creato e del quale si serviva per inviare le foto e il materiale di carattere pornografico ai suoi alunni.

I ragazzi che hanno ricevuto le foto sono di diverse classi, ma nulla esclude che la cerchia possa essere ancora più ampia. Una situazione che è iniziata dalla scorsa estate, ma che soltanto qualche giorno fa alcuni ragazzi hanno deciso di raccontare, svelando anche alcuni particolari.

Il tutto è iniziato quando il professore, con i suoi atteggiamenti disponibili e, in parte anche scherzosi, si è accaparrato la simpatia e la fiducia dei ragazzi. Apparentemente nulla di straordinario se non fosse che, poi, la situazione si è girata diversamente. Il professore di religione ha iniziato a chiedere ad alcuni ragazzi di iniziare a seguirlo sul suo profilo Instagram.

Poi, sempre a questi suoi allievi (inseriti in una sorta di categoria “amici più stretti”) ha iniziato a mandare loro foto particolari, anche di nudo. Iniziata la scuola, fra i corridoi della stessa si è iniziato a parlare e a vociferare della situazione fino a quando altri insegnanti, venuto a sapere di cosa di trattasse, hanno informato il preside.

Da un profilo Instagram, anche foto hot

Da lì, lo stesso dirigente per capire meglio cosa stava succedendo, ha deciso di convocare gli alunni che erano stati tirati in ballo dal docente. Si è appreso, poi, che lo scorso lunedì, l’insegnante è stato anche convocato dal preside e, da allora, non ha ripreso più il suo servizio: “Abbiamo avuto notizia di un comportamento poco consono da parte di un professore e dunque ci siamo da subito attivati per capire cosa stesse accadendo” – ha dichiarato il preside, come riporta il quotidiano “Il Messaggero”.

Stando a quanto riporta la scuola, il professore era un supplente a tempo determinato e, proprio in quel periodo, era finito il suo contratto. Ma la Procura di Latina, però, vuole vederci chiaro e sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica di ciò che è successo. Per questo, il profilo del docente su Instagram è stato chiuso e tutto il materiale che era presente al suo interno è stato acquisito per le indagini.

Non è da escludersi che, a breve, la Procura possa visionare e controllare anche i dispositivi utilizzati dal professore e visionare anche le chat che lo stesso aveva con gli alunni in questione.