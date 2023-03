È una pianta che cura tutto e non dovrà mai essere eliminata dal giardino. Ma di quale tipologia si tratta e quali sono i suoi benefici.

Le piante da sempre rappresentano un patrimonio unico da preservare. Non vengono usate solo per impreziosire giardini e balconi, ma anche per i loro benefici riconosciuti già dalle popolazioni antiche. Una in particolare cura tutti i mali: stiamo parlando della portulaca.

La pianta è annuale e cresce spontanea in quei campi incolti o sui sulle aiuole. Spesso e volentieri viene tolta credendo sia una erbaccia infestante da eliminare, quando in realtà rappresenta una cura per tutti. Nell’antichità si usava per il sistema immunitario, sino a metterla sotto il materasso per garantire un sonno migliore. Scopriamo insieme tutti i suoi benefici e usi?

Caratteristiche e benefici della pianta che cura tutto

Una pianta antica e usata da tutte le popolazioni, per scopi diversi che ruotavano intorno alla sfera del benessere. La pianta nella sua interezza si presenta con foglioline di colore verde intenso, con una grande concentrazione di Vitamina A – Vitamina C e tutte le vitamine del Gruppo B oltre che una quantità notevole di Vitamina E.

Non mancano i Sali minerali seppur in una quantità minore. È considerata come la pianta che cura tutto, seppur infestante in giardini e altre parti che sono libere dai raccolti. In pochi sanno che offre un ottimo apporto di acidi grassi essenziali come gli Omega 3. Se consumata cruda è un plus per il potenziamento del proprio sistema immunitario e per la prevenzione di tutte le malattie del sangue e della circolazione.

È ottimale anche a scopo fitoterapico, con una utilità superiore alla media per la sua azione antinfiammatoria, rinfrescante, diuretica e anche antiossidante. Nella sua composizione non mancano le mucillagini, rendendola un emolliente potente da usare per pelli sensibili e secche. Alcuni esperti la consigliano anche per migliorare la funzione renale, oltre che come collutorio nella cura di ulcere e gengiviti.

Come si usa la portulaca?

Gli usi di questa pianta, come accennato, possono essere tantissimi. Si possono mangiare le foglie oppure trasformarsi in ottimo ingrediente per insalate estive. Non solo, diventa un buonissimo contorno da gustare oppure ingrediente principale di zuppe invernali.

Ideali da consumare anche lessate, con un pizzico di olio e limone oppure saltate in padella con un condimento leggero. La consistenza delle foglie le rende adatte ad accogliere salse di vario tipo, come maionese o aceto.

Ci sono delle controindicazioni? Non deve essere consumata ogni giorno, ma alternata con altre verdure. Per quanto riguarda il suo uso per la pelle o per le gengive, non ci sono controindicazioni e si può applicare anche ogni giorno.

È una pianta straordinaria, che cresce spontanea e che non dovrebbe mai essere tolta ma usata per potenziare il sistema immunitario e non solo.