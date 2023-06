La pdl sulla ratifica del Mes arriverà alla Camera, ma non verrà discussa

Il terzo via libera alla proposta di legge, a firma del Partito democratico, per la ratifica del Mes è arrivata oggi in commissione Esteri della Camera, che ha dato mandato al relatore per riferire in aula sul testo della minoranza. Come era già successo nella prima votazione della stessa commissione, la maggioranza ha deciso di non presentarsi ai lavori, lasciando la palla solo ai deputati delle opposizioni, questo, però, non significa che da domani, giorno in cui è calendarizzata l’inizio della discussione della proposta, si procederà effettivamente secondo i piani.

Come spiegato, infatti, dal viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli, l’unico tra le fila del governo e anche della maggioranza a essersi presentato in commissione, “è giusto che ci sia un dibattito parlamentare”, ma non è questo il momento, per cui si potrebbe e si dovrebbe ricorrere allo strumento della sospensiva, come previsto dall’articolo 40 del regolamento dell’aula di Montecitorio. Intanto, come era facilmente pronosticatile, sono arrivati gli attacchi del Partito democratico e del terzo polo, gli unici (con +Europa) ad aver dato il via libera alla discussione della proposta per la ratifica del Mes alla Camera.

Esattamente come giovedì scorso, anche oggi la commissione Esteri della Camera ha dato il via libera alla proposta di legge per la ratifica del Mes, il Meccanismo europeo di stabilità, senza il supporto della maggioranza di governo. Esattamente come il 22 giugno, anche oggi, infatti, il centrodestra, che non è d’accordo, almeno per il momento, affinché l’Italia dia l’approvazione alle modifiche al Fondo salva Stati (è l’unico Paese dell’Eurozona che ancora non l’ha fatto, e senza il suo parere favorevole, le modifiche non diventano effettive), ha disertato i lavori.

Così, però, non dovrebbe fare da domani, giorno in cui il testo presentato dal Partito democratico e dal terzo polo, a prima firma di Piero De Luca (il figlio del governatore della Campania, Vincenzo) e di Naike Gruppioni, approderà nell’aula di Montecitorio – oggi è stato appunto dato il mandato al relatore affinché inizi la discussione tra i deputati.

O per lo meno, così ha detto il vicesegretario degli Esteri Edmondo Cirielli, l’unico, assieme a Giulio Tremonti, che è il presidente della commissione, a essersi presentato tra le fila della maggioranza. “La presidente del Consiglio e il ministro degli Esteri hanno espresso una posizione di carattere generale dicendo che più che una questione di merito, c’è una questione di metodo – ha spiegato al termine della seduta in cui i dem, il terzo polo e +Europa hanno dato il terzo via libera, mentre il MoVimento 5 stelle e l’alleanza Verdi e Sinistra si sono astenuti -. Io ho ricordato questo e mi sono rimesso alla commissione, ma è giusto che ci sia un dibattito parlamentare. Credo che alla fine la maggioranza e il governo si determineranno”.

Un dibattito parlamentare che, però, potrebbe non iniziare domani, nella seduta dell’aula che inizia alle 9:30. Nelle mani dell’esecutivo e quindi della maggioranza, infatti, c’è lo strumento regolamentare della sospensiva, previsto dall’articolo 40. Grazie al fatto che non ci sono scadenze immediate per la ratifica del Mes, infatti, la discussione può essere rinviata se dieci deputati lo richiedono prima dell’inizio della discussione generale.

E quindi, il tutto verrebbe rinviato probabilmente a settembre, momento perfetto secondo Giorgia Meloni perché ci sia un dibattito vero sulla questione, che deve mettere d’accordo, però, tutte le anime che compongono il centrodestra, specialmente la contrarietà netta della Lega di Matteo Salvini.

Le reazioni delle opposizioni all’assenza della maggioranza in commissione

Questo non è piaciuto, ovviamente, ai dem. Il firmatario della proposta di legge ha definito quello che sta succedendo “una anomalia assoluta che il governo in politica estera non abbia una opinione e si rimetta alla Commissione”. Ma le accuse di De Luca junior al governo non sono finite qui, perché per lui la maggioranza è in dissoluzione e stanno vivendo “un vero e proprio psicodramma”, perché i partiti che la compongono“sono confusi e divisi politicamente” ma, ha concluso, “il nostro Paese non può permettersi ulteriori ritardi perché ne va della sua credibilità”.

Leggera non c’è andata neanche l’ex presidentessa della Camera sempre in quota Partito democratico, Laura Boldrini, che su Twitter ha parlato di una situazione “imbarazzante”.

Anche oggi non c’erano. Per la seconda volta in pochi giorni, in Commissione Affari Esteri nessuno – dico nessuno – dei deputati e delle deputate della maggioranza si è presentato per il dibattito sul #MES. Continuano a scappare dalle loro responsabilità. #Meloni ieri, nella… — Laura Boldrini (@lauraboldrini) June 29, 2023

Come loro, anche dal terzo polo, e in particolare dalla relatrice del testo, hanno sottolineato come quello che è capitato per la ratifica del Mes sia una “sgrammaticatura” perché sminuisce il ruolo del Parlamento, ciò detto, però, a questo vorrebbero porre rimedio.