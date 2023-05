Martedì 9 maggio mattina, l’IDF ha lanciato l’Operazione Scudo e Freccia, colpendo alcuni importanti terroristi del movimento terroristico palestinese della Jihad islamica (PIJ) in attacchi aerei nella Striscia di Gaza. Israele ha annunciato che potrebbero essere attuate altre operazioni e pertanto invita alla prudenza, mentre a Gaza sono stati omaggiati e poi sepolti i capi della jihad.

Tra gli obiettivi presi di mira spiccano il comandante delle Brigate al-Quds nel nord della Striscia di Gaza, un funzionario responsabile di attività terroristiche in Cisgiordania e il segretario del consiglio militare del movimento.

L’ operazione Scudo e Freccia di Israele su Gaza

Secondo i rapporti palestinesi, almeno 13 cittadini islamici sono stati uccisi e altri 20 feriti negli attacchi aerei che hanno preso di mira diversi siti a Gaza City, Rafah, Khan Yunis e altre località. Tra le persone uccise si trovano Khalil Bahitini, comandante delle Brigate al-Quds nel nord della Striscia di Gaza, Tareq Ezzaldin, portavoce del movimento che gestisce anche attività terroristiche in Cisgiordania e a Gaza, e Jihad Ghanem, segretario del consiglio militare del movimento.

Secondo l’IDF, Bahitini era il comandante operativo più anziano del movimento terroristico della Jihad islamica (PIJ) ed era responsabile del lancio di razzi contro Israele nel mese scorso. Le autorità ha anche affermato che Bahitini stava pianificando ulteriori lanci di razzi in futuro.

Ezzaldin, invece, era responsabile delle comunicazioni tra il movimento e le sue filiali in Cisgiordania, del trasferimento di fondi e del coordinamento degli sforzi di incitamento in territorio israeliano.

Ghanem era uno degli agenti più anziani e veterani del movimento e in passato aveva servito come comandante delle Brigate al-Quds nel sud della Striscia di Gaza. Nella sua posizione più recente, Ghanem era responsabile del coordinamento del trasferimento di fondi e armi dal PIJ ad Hamas.

Oltre ai tre funzionari del movimento terroristico della Jihad islamica di Hamas uccisi, gli attacchi aerei hanno preso di mira anche numerosi siti di produzione di armi, tra cui una fabbrica di razzi a Khan Yunis e un impianto utilizzato per produrre componenti in cemento per tunnel terroristici.

Sono stati colpiti anche sei complessi militari e una postazione militare appartenenti alla fax e, il quale ha confermato la morte dei tre funzionari insieme alle loro mogli e alcuni dei loro figli, affermando: “Diciamo che il sangue dei martiri aumenterà la nostra determinazione e non abbandoneremo le nostre posizioni, la resistenza continuerà”.

La polizia di Israele ha condotto gli omicidi dei tre funzionari del movimento terroristico d in tre luoghi separati contemporaneamente, utilizzando 40 aerei da combattimento, elicotteri e altri velivoli.

Il portavoce forze israeliane Hagari ha descritto l’operazione come “professionalità nella pianificazione e precisione nell’esecuzione”. Ha spiegato che si è trattato di una pianificazione attenta in una zona densamente popolata, con un assassinio mirato in un edificio a più piani e pochi secondi di finestra temporale per l’attacco. L’operazione è stata condotta alle 2 del mattino, con l’attacco a tutti gli edifici contemporaneamente e l’uccisione dei tre agenti della jihad.

Il ministro della Difesa Gallant ha autorizzato il richiamo delle riserve da parte dell’IDF, se necessario. Inoltre, il gabinetto di sicurezza si riunirà alle 19.00 di martedì sera per discutere della situazione attuale.

Sono state udite esplosioni continue nella Striscia di Gaza, suggerendo che le forze israeliane stanno ancora effettuando attacchi contro obiettivi nella zona. Le esplosioni sono state udite da quando l’Operazione Scudo e Freccia è iniziata durante la notte, proseguita durante la mattina e dopo i funerali dei tre uomini ucciso e sembra andate verso una seconda trance di attacchi.

Il ministro della Difesa ha previsto che l’esercito potrebbe ricevere una certa resistenza e ha autorizzato il richiamo delle truppe di riserva in qualsiasi campo, se necessario.

Secondo la radio dell’IDF, durante la pianificazione dell’Operazione Scudo e Freccia, il capo Halevy e i leader politici hanno esortato i responsabili degli attacchi a Gaza a evitare di causare danni ad Hamas, in modo che non abbia un motivo per unirsi ai combattimenti.

La stazione radio ha riferito che i funzionari della difesa stimano che alla Jihad islamica siano rimasti solo poche dozzine di razzi a lungo raggio a causa dell’offensiva a sorpresa dell’IDF che ha già eliminato il resto.

Secondo una dichiarazione delle autorità israeliane, durante la notte, sono stati bombardati siti importanti , tra cui fabbriche, armerie e una postazione militare.

Israele ha affermato di aver colpito una fabbrica di razzi a Khan Younis e un’altra struttura in cui si presume che la Jihad islamica abbia prodotto cemento per rafforzare i tunnel utilizzati per attaccare Israele.

Sono stati colpiti anche sei complessi militari dei ribelli islamici, principalmente utilizzati per immagazzinare armi e infrastrutture logistiche. La dichiarazione delle forze di Israele include anche video sfocati degli attacchi.

I politici di destra sono rimasti colpiti dagli attacchi punitivi dell’IDF alla Jihad islamica durante la notte.

Almog Cohen, membro del partito Otzma Yehudit MK, che ha pubblicamente spinto per una dura rappresaglia israeliana contro i lanci di razzi della scorsa settimana, ha annunciato la chiusura del suo “ufficio di Sderot” aperto per attirare l’attenzione sulla città colpita dai razzi, affermando: “Hai il nostro pieno sostegno per agire e combattere il terrore fino a quando non sarà tornata la calma”.

Il ministro delle finanze Smotrich, capo del partito Sionismo religioso, ha ringraziato gli israeliani “per essersi fidati di noi anche quando non si può dire tutto in tempo reale”, aggiungendo: “I cittadini di Israele sono in buone mani e chiunque ci faccia del male dovrebbe sapere che non sarà perdonato”.

Secondo i resoconti dei media in lingua ebraica, il primo ministro Netanyahu e il ministro della Difesa Gallant hanno deciso di attuare l’Operazione Scudo e Freccia durante le discussioni con i vertici della sicurezza venerdì, senza coinvolgere altri membri del gabinetto.

Il ministro dello Shas Eliyahu ha dichiarato alla Army Radio che l’operazione è il risultato di un’intensa spinta all’interno della coalizione di governo per intraprendere azioni più decise contro il terrorismo proveniente da Gaza, affermando: “L’operazione militare di oggi dimostra quanto funzioni la pressione politica”.

Il portavoce militare e contrammiraglio Daniel Hagari ha dichiarato che le forze di difesa israeliane hanno raggiunto i loro obiettivi con gli attacchi di apertura nella Striscia di Gaza contro i membri anziani del gruppo terroristico della Jihad islamica palestinese.

Hagari ha affermato che l’IDF ha pianificato e svolto l’operazione con professionalità e precisione, utilizzando 40 aerei, compresi i caccia, che hanno effettuato gli attacchi principali a pochi secondi l’uno dall’altro in tre diverse località nella Striscia di Gaza.

Ha inoltre annunciato che le forze dell’ordine richiameranno diverse centinaia di riservisti nei prossimi giorni, principalmente nell’Air Force, nel comando meridionale e nelle unità di intelligence.

L’IDF ha soprannominato l’operazione “Scudo e freccia” ed è descritta come un’operazione difensiva e offensiva. Hagari ha concluso affermando che Israele è preparato per qualsiasi scenario.

Il leader dell’opposizione Lapid ha espresso il suo sostegno agli attacchi militari contro il gruppo terroristico della Jihad islamica a Gaza.

Lapid ha twittato il suo sostegno alle forze di sicurezza per l’operazione contro la Jihad islamica a Gaza, aggiungendo che i gruppi terroristici a Gaza devono sapere che la comunità dell’intelligence e le forze di sicurezza stanno seguendo ogni loro mossa e ogni passo, e che il conto sarà deciso.

Lapid ha sostenuto che una risposta israeliana nel momento e nel luogo di nostra scelta è il modo migliore per affrontare il terrorismo proveniente da Gaza e ha dichiarato il suo sostegno a qualsiasi operazione per difendere i residenti del sud.

La situazione è tuttora complicata e in questo momento sono in corso diversi raid a Nablus e la preoccupazione che la risposta di Hamas arrivi ancora prima di quanto ipotizzato ma, soprattutto che, nonostante le scorte di armi siano state colpite dalle operazioni militari, gli alleati potrebbero sostenere la causa della jihad palestinese e rivoltarsi contro Israele. Le forze di difesa israeliane hanno confermato l’operazione, ma non hanno fornito ulteriori dettagli.

Secondo i rapporti palestinesi, un convoglio di veicoli militari è entrato nell’area dopo che le forze sotto copertura sono state scoperte. Inoltre, alcuni rapporti indicano che un’esplosione è stata udita nell’area.

Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulla natura dell’operazione o su eventuali danni o feriti.

Il ministro della sicurezza nazionale Ben Gvir, esponente di estrema destra e membro del partito Otzma Yehudit, ha salutato gli attacchi dell’IDF alla Jihad islamica a Gaza, definendoli “un buon inizio“.

Il politico e il suo partito hanno boicottato le riunioni della Knesset e del gabinetto per protestare contro la risposta giudicata “debole” ai razzi lanciati dalla Striscia la scorsa settimana.

Il ministro ha dichiarato che è giunto il momento di cambiare la politica nei confronti di Gaza e ha espresso la sua approvazione per l’operazione proattiva delle forze si sicurezza di Israele congratulandosi con il primo ministro.

Le autorità israeliane stanno attuando misure protettive per fronteggiare i timori di attacchi di rappresaglia da parte dei gruppi terroristici nella Striscia di Gaza.

Le strade che circondano la Striscia di Gaza sono state chiuse e le spiagge di Ashkelon e Ashdod sono state chiuse al pubblico. Il Soroka Medical Center di Beersheba ha iniziato a trasferire i pazienti in aree fortificate.

Diverse città hanno annunciato l’apertura di rifugi antiaerei pubblici per garantire la sicurezza dei cittadini. Queste misure sono state adottate a causa dei timori di attacchi di rappresaglia dopo gli attacchi di Israele contro le fazioni islamiche stanziate a Gaza.

La reazione di Hamas e della Jihad palestinese

Il capo del movimento Hamas Ismail Haniyeh ha avvertito che Israele “pagherà il prezzo del suo crimine” dopo gli attacchi dell’IDF contro la Jihad islamica a Gaza.

Haniyeh ha anche affermato che: “l’aggressione prende di mira tutto il nostro popolo e la resistenza è unita nell’affrontarla”.

Un alto funzionario del governo israeliano ha dichiarato che gli attacchi sono stati condotti “in risposta all’incessante aggressione da parte della Jihad islamica” e che i terroristi uccisi negli attacchi stavano pianificando operazioni contro cittadini israeliani.

Il funzionario ha sottolineato, anche, che Israele proteggerà i suoi cittadini ovunque e con tutte le forze a sua disposizione.

Ha precisato: “Chiediamo alla comunità internazionale di condannare le sparatorie contro i cittadini israeliani dalle concentrazioni di popolazione civile a Gaza e di esprimere un sostegno chiaro e inequivocabile al diritto di Israele di difendersi”.

Gli attacchi attuati dalle autorità israeliane contro Gaza sono avvenuti meno di una settimana dopo il lancio di oltre 100 razzi dalla Striscia di Gaza nel sud di Israele. I razzi sono stati lanciati in risposta alla morte del funzionario del PIJ Khader Adnan, che era in sciopero della fame da oltre 80 giorni mentre era sotto la custodia delle autorità israeliane.

Dopo il lancio del razzo della scorsa settimana, il partito Otzma Yehudit ha chiesto una risposta più forte alla violenza proveniente da Gaza e ha boicottato le votazioni e le riunioni del governo fino a quando tale risposta non fosse stata attuata.

Dopo che gli attacchi dell’IDF sono iniziati martedì mattina, il ministro della sicurezza nazionale BenGvir, capo del partito, ha pubblicato un altro tweet con la scritta “Era ora!“.

Più tardi nella mattinata, i membri del partito hanno annunciato che avrebbero posto fine al loro boicottaggio a seguito della presa di posizione da parte del governo di Netanyahu.