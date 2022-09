La morte di Elisabetta II pone il Regno Unito davanti a un futuro incerto

Carlo III, con una popolarità inferiore a quella della madre Elisabetta II e del figlio maggiore, affronta confronti e perplessità, mentre il nuovo Primo Ministro, Liz Truss, subisce il rifiuto di un Paese che si avvicina alla recessione economica.

Nel sottolineare i punti di forza di Elisabetta II, il nuovo Primo Ministro del Regno Unito, Liz Truss, ha fatto un ritratto negativo del paese che il monarca defunto e in lutto lascia dietro di sé. “Era la roccia su cui è stata costruita la Gran Bretagna moderna. Il nostro paese è cresciuto e fiorito sotto il suo regno “, ha detto Truss alla porta di 10 Downing Street, che si era appena segnata 48 ore prima.

“Tra alti e bassi, la regina Elisabetta II ci ha fornito la stabilità e la forza di cui avevamo bisogno”, ha concluso il politico conservatore. Fu Shakespeare a scrivere che “alcune persone nascono grandi, altre diventano grandi e qualche grandezza arriva su di loro”.

Truss, che con il solo sostegno di 81.000 membri del Partito conservatore è riuscito a prendere in consegna questa settimana il destino di 67 milioni di britannici, ha avuto la grandezza – o la condanna – di essere il primo ministro che pone fine alla “seconda era elisabettiana” e inaugura una nuova “era Carolina”, che coincide con l’inizio di una recessione economica, con una grande crisi energetica, inflazione galoppante e il 78% dei britannici, secondo la società YouGov, completamente deluso dall’idea che Truss stia per occupare Downing Street.

Fortunatamente per lei, la vera sfida dei prossimi giorni non ricadrà tanto sulle sue spalle quanto su quelle di un uomo che ha trascorso più di sette decenni a prepararsi a diventare re, e anche così non ha finito di dissipare lo scetticismo che molti avere circa le sue capacità cittadini. Carlo III è finalmente salito al trono con un indice di popolarità del 42%, anche secondo il monitoraggio di YouGov da anni. Ben al di sotto del 75% che aveva Isabel II, ma anche del 66% di cui gode suo figlio Guillermo.

Il dilemma incessantemente alimentato da molti tabloid britannici è stato ora definitivamente risolto, contrapponendo l’immagine moderna e ordinata del secondo in linea di successione a quella del padre, e suggerendo la possibilità di un salto generazionale che renderebbe il re re Duca di Cambridge davanti a Carlo.

La normalità costituzionale è stata imposta, ma il nuovo monarca, abituato da decenni a essere controverso e provocatorio, deve ancora conquistare le reticenze di molti britannici, che lo guardano con sospetto dopo quelle risse arrossate con Lady D. E che ancora non ammettono che Camilla Parker-Bowles, la terza in discordia in quell’infelice matrimonio, sia diventata la regina consorte, nonostante si siano così esauditi gli espressi desideri di Elisabetta II nei confronti della nuora.

Carlo III, che nei mesi scorsi aveva già sostituito la madre nei compiti più istituzionali e simbolici della corona ―è stato lui, ad esempio, a leggere il discorso della regina alla solenne apertura del Parlamento lo scorso maggio―, gioca con una base importante . Sa, e lo ha detto, che come re dovrà esercitare una scrupolosa neutralità che non ha rispettato come principe, ma gli inglesi sanno anche che conosce ed è preoccupato per i problemi del suo tempo, come la minaccia del cambiamento climatico o del degrado dei centri urbani.

Carlo III può essere un monarca complice di un governo che ha davanti a sé l’enorme compito di evitare un inverno di povertà e malcontento.”Sono sicuro che i valori di Elisabetta II saranno sostenuti dal suo amato figlio Carlo, il nostro nuovo re”, ha affermato il leader dell’opposizione laburista Keir Starmer nella sua reazione ufficiale alla morte del monarca. Solo una frase in un lungo intervento dedicato all’elogio della figura della regina.

Un modo per mostrare il suo sostegno, ma con la condizionalità di mettere Carlos III davanti allo specchio del suo predecessore. Elisabetta II, come ha ricordato il rispettato giornalista Andrew Marr sulle pagine del settimanale New Statesman, “è stata una donna assolutamente centrale in Gran Bretagna per capire il nostro significato, per capire chi siamo”.

Se ne è andata definitivamente quando il Regno Unito ha irrimediabilmente rotto i legami con il continente europeo, la Scozia minaccia di riaccendere lo spettro del secessionismo, l’Irlanda del Nord rianima le sue risse interne vista la prossima possibilità di una riunificazione dell’isola, i paesi del Commonwealth che la defunta regina abbia fatto così tanto per prendersi cura di sentirsi sempre meno attaccata a un’idea politica che ha poca efficacia e molte memorie colonialiste non modificate.

Liz Truss, come tutti i nuovi primi ministri, è entrata a Downing Street con un discorso adamista in cui promette piani audaci per salvare l’economia del Regno Unito e riportare il paese alla grandezza che i conservatori, in quella nostalgia che la Brexit ha portato con sé. riprendersi.

Paradossalmente, è stato un evento al di fuori del suo controllo e di incalcolabili dimensioni storiche – la morte di Elisabetta II – che ha portato il Regno Unito ad entrare in una nuova era. E gli occhi di milioni di britannici si concentreranno, piuttosto che sul primo ministro, sul nuovo re e sull’era che inaugura.