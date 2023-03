La migliore acqua minerale in commercio è italiana: costa poco più di 3 euro

Ecco qual è l’acqua minerale migliore in commercio. Si tratta di una marca italiana reperibile a soli 3 euro.

Una competizione decreta l’acqua minerale migliore del mondo

Di recente si è svolta una competizione che ha visto decretarsi come miglior acqua minerale del mondo una marca italiana. Il concorso in questione era il Berkeley Springs International e si tratta di quello più importante del mondo in questo campo.

A partecipare al concorso sono state marche provenienti da ogni località del mondo. L’Italia ha gareggiato con tantissime marche e alla fine è stata proprio lei ad avere la meglio.

La gara si è svolta proprio nella località termale di Berkeley Springs, che si trova presso la Virginia del Nord.

A vincere il premio è stata una marca italiana posseduta da due fratelli, che hanno accolto con grande entusiasmo il premio. I fondatori hanno ringraziato i loro genitori per averli ispirati e aiutati con il lavoro.

Ecco quale ha vinto, costa soltanto 3 euro

A vincere il concorso tra le migliori acque del mondo è stata l’acqua Smeraldina. Si tratta di un tipo di acqua che viene imbottigliata a 600 metri sul livello del mare. La produzione avviene in Sardegna, in particolare a Monti di Deu.

In particolare, viene prodotta lungo il Tempio Pausania, nel cuore della Gallura, a pochi km dalla Costa Smeralda. A produrla per la prima volta è stato Giovanni Maria Solinas nel 1985.

Inizialmente, l’acqua si chiamava Plubium e veniva prodotta da Solinas assieme alla moglie. Poi cambiò il nome in Smeraldina e iniziò a essere venduta in tutto il mondo, anche in Inghilterra, in Spagna, in Bulgaria e persino in Ucraina, oltre che naturalmente in Italia.

Quest’acqua nasce dal monte Limbara, che è in grado di farci arrivare un’acqua davvero pura e leggera. Questo perché l’area in cui sorge l’acqua è una zona priva di contaminazioni e di inquinamento.

Quest’acqua è capace di fornire un mix equilibrato di sostanze di cui il nostro corpo beneficia: stiamo parlando di sali minerali che prevengono l’insorgenza di calcoli renali grazie al suo residuo fisso.

Quest’acqua è famosa anche perché costa davvero poco: si tratta di soli 3 euro che i cittadini italiani e non solo possono spendere presso i nostri supermercati per godersi tutti i benefici di quest’acqua.

Il suo acquisto è una soluzione davvero vantaggiosa, quindi, quando si vuole rimanere in salute e allo stesso tempo si vuole risparmiare una montagna di soldi. A causa dell’inflazione, infatti, i prezzi sono di molto aumentati ed è sempre confortante sapere che esistono acque che possono apportarci tutta una serie di benefici e che allo stesso tempo costano davvero poco.