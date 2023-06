By

Contrattempo nella tarda mattinata di oggi per Giuseppe Conte, coinvolto in un tamponamento sull’autostrada A1. Fortunatamente l’incidente non ha causato feriti gravi ma solo tanta paura per le persone che percorrevano il tratto poco dopo il casello di Frosinone.

Il tamponamento a catena avvenuto intorno alle ore 11.30 di questa mattina, ha coinvolto in particolar modo 3 auto, tra queste viaggiava il presidente del Movimento 5 stelle. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118.

Il tamponamento che ha coinvolto il presidente pentastellato

Sono ancora in fase di accertamento per capire quali siano state le cause del tamponamento a catena sull’autostrada A1 dove è stata coinvolta anche la vettura sulla quale viaggiava il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte.

L’incidente è avvenuto nel tratto poco dopo il casello di Frosinone intorno alle 11.30 di questa mattina. Non si sono registrati feriti gravi ma solo tanto spavento. Complessivamente sono 3 le auto coinvolte che hanno provocato ben 4 chilometri di coda.

Sul posto sono intervenuti la polizia stradale di Frosinone con il vicequestore Stefano Macarra, i vigili del fuoco ed il personale sanitario del 118.

Le reazioni di Giuseppe Conte

Tra le persone presenti nel tamponamento di questa mattina, accaduto al Km 625 Sud dell’autostrada A1, i più curiosi hanno notato la presenza di Giuseppe Conte, poiché l’auto che faceva da scorta a quella su cui viaggiava è rimasta coinvolta nell’incidente.

Il presidente del Movimento 5 stelle, secondo il sito Dagospia, si sarebbe avvicinato ad una donna in stato confusionale e l’avrebbe consolata stringendola in un abbraccio. Successivamente, dopo essersi accertato che nessuno era stato coinvolto in modo grave, nell’attesa di proseguire il suo viaggio verso Napoli, ha continuato a lavorare dal proprio tablet.

Nell’ora rimasto fermo in autostrada, infatti, ha condiviso sulla sua pagina Facebook un commento alla trasmissione tv che lo ha visto in onda ieri in prima serata.