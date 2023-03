La luna calante di metà marzo porterà molta sfortuna a questi segni zodiacali

La luna calante di metà marzo sta per provocare danni. Questi segni zodiacali si ritroveranno perseguitati da mille problemi. La sfortuna sta per arrivare, pronta a fare guai.

Dopo la cometa di febbraio che tanto ha fatto parlare di sé per via degli influssi negativi che ha portato in alcuni segni zodiacali, ora è il momento della luna calante. A partire dal 15 marzo e fino al 20, questo corpo celeste transiterà nel Sagittario influenzando la vita di tanti.

Tre in particolare i segni zodiacali che si ritroveranno a dover fare i conti con tanti problemi e imprevisti. L’universo vi vuole lanciare un messaggio: i giorni che verranno saranno davvero duri ma fortunatamente tutto passerà in maniera piuttosto rapida.

Preparatevi alla ripresa veloce tenendo in considerazione però che la luna calante di metà marzo farà danni. Scopri se anche tu dovrai munirti di pazienza e coraggio per affrontare i problemi in arrivo. Pronto a leggere che cosa le stelle hanno in serbo per te?

I segni più sfortunati dal 15 al 20 marzo

Superato l’incubo della cometa di febbraio e i disagi provocati dalla Luna Nuova, ora alcuni segni zodiacali si ritrovano ad affrontare un altro problema: l’ingresso nel segno del Sagittario della luna calante di metà marzo che ha intenzione di lasciare un segno indelebile nelle vite di tanti.

Le previsioni astrologiche non sono positive. Proprio loro si ritroveranno ad affrontare cinque giorni infernali: tra problemi economici, drammi personali e crisi sul lavoro, per un po’ sarete costretti a vivere nel disagio e nella tristezza totale.

Non preoccupatevi però, questi giorni duri passeranno. Se c’è una cosa positiva che le stelle ti garantiscono è che questo periodo sfortunato sarà piuttosto breve. Scopri se anche il tuo segno zodiacale è tra quelli a cui la luna calante di metà marzo ha deciso di tirare un brutto scherzo.

Si ritroveranno ad affrontare delle prove particolari e tante tempeste emotive senza precedenti, i nati sotto il segno del Toro. Gli astrologi vi consigliano di armarvi di tanta pazienza perché gli effetti della luna calante di marzo saranno piuttosto pesanti e si faranno sentire in maniera considerevole.

Lo stress dominerà la vostra vita e le emozioni represse verranno a galla così come i problemi che questa volta dovrete affrontare. Basta scappare, è arrivato il momento di guardare in faccia la realtà.

Non perdete la calma e affrontate il tutto con razionalità e non con impulsività. Non lasciate che la rabbia prenda il sopravvento: qualsiasi discussione con il partner o con i familiari si può risolvere semplicemente con la comunicazione. Dopo il 20 marzo, la tempesta si placherà e tornerà il sereno nelle vostre vite. Non abbattetevi, la sfortuna al più presto farà le valigie.

Giorni duri in arrivo anche per il Leone. I nati sotto questa costellazione subiranno in maniera incredibile l’influsso della luna calante di metà marzo. Voi che di solito siete persone così pacate e ragionevoli, vi ritroverete travolti da stress e ansia incontrollata.

Per almeno cinque giorni ogni forma di benessere e tranquillità vi abbandoneranno. Cercate di non perdere il vostro ottimismo. La forza interiore che possedete è tale da riuscire a sorridere anche nei momenti di difficoltà.

Il destino vi metterà a dura prova, niente panico però: già dal 21 marzo, con l’inizio della primavera, vivrete una rinascita personale e professionale. Gli effetti della luna calante si faranno però sentire: dal 15 al 20 marzo sarete soli e tristi. Questo periodo buio passerà anche per voi.

Coraggio e pazienza non vi mancheranno per affrontare sfide dure sul lavoro e alcuni ostacoli di ordine economico che sicuramente non avevate preventivato. L’ingresso poi della Luna Nuova in Pesci e in Vergine non rende sicuramente le cose più semplici. I litigi con il partner potranno segnare un punto di rottura definitivo. Occhio a non lasciare che la rabbia prenda il sopravvento sull’amore.

L’ultimo segno sfortunato di questa triade è il Capricorno. I nati sotto questa costellazione si ritroveranno a vedere gli obiettivi prefissati cadere come castelli di carta. La disciplina e la moderazione fanno parte del vostro carattere ma dal 15 al 20 marzo purtroppo i problemi che arriveranno vi renderanno irascibile e a tratti scostante.

La vostra serenità sarà messa a dura prova. Le stelle vi consigliano di provare la meditazione per evitare che le emozioni negative finiscano per rendere le giornate più buie di quelle che sono. Vi ritroverete a vivere giorni difficili. Dal 21 marzo cambia lo scenario: torna il sereno anche nelle vostre vite.