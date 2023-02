La lista delle piante da potare a febbraio, i vicini invidieranno il tuo giardino

Ecco le piante che vanno potate a febbraio. Quali bisogna curare per avere un giardino invidiatissimo.

In molte case sono presenti dei giardini e molti di noi tendono a curarlo perché è la prima cosa che vedono i nostri ospiti prima ancora di varcare la soglia della nostra abitazione ed entrare in casa.

Per far si che si faccia una buona figura, si tende a eliminare tutte le erbacce e a far si che il livello dell’altezza dell’erba sia giusto e non eccessivo e ci sono vari metodi oltre il tagliaerba per fare questo.

Piante: ecco quali vanno potate a febbraio

Ma nei nostri giardini, specie in quelli di grandi dimensioni, ci sono tanti alberi e fiori che nascono in vari periodi dell’anno e alcuni di questi tendono ad avere una determinata manutenzione.

Le piante sono molto importanti in quanto grazie alla fotosintesi clorofilliana riescono a dare un ricambio d’aria e quindi a fari si che ossigeno ed anidride carbonica si scambino tra di loro e in casa hanno un utilità particolare.

Se messi all’interno di una stanza che tende ad essere spesso impregnata di umidità, questa viene assorbita e di conseguenza si evita di formare condensa e muffe sulle pareti che potrebbe dare molti problemi di salute.

Inoltre, le piante sono un fatto indispensabile per l’ecosistema in quanto gli insetti impollinatori si posano sui fiori per poter trarre il nettare e quindi nel loro viaggio tendono a rilasciare polline e rendere armonioso il pianeta.

Questo è fondamentale per la salvaguardia del mondo e senza questi insetti le cose non potrebbero essere come sono e nonostante molti tendono a scacciare via gli insetti dai giardini e dalle case, dobbiamo lasciare che questi facciano il loro lavoro.

L’elenco degli arbusti che vanno tenuti sotto controllo nel mese di febbraio

Le piante e i fiori sono degli esseri viventi e quindi bisogna tenerne cura anche se ci sono alcune di essi che non hanno bisogno di molte attenzioni ma bisogna sempre potare gli arbusti.

Questo perché possono nascere dei rami che necessitano di essere tagliati o delle foglie possono ingiallire e marcire e rescinderle dal resto dalla pianta fa si che non intacchi anche le parti migliori.

Alcune piante si prestano ad essere potate nel mese di febbraio affinché verso la primavera e l’estate abbiano una fioritura completa e ottimale tra queste troviamo le drupacee a cui appartengono vari alberi.

In questa categoria ci sono le rose, il pero, il cotogno e la bougainvillea oltre che il ciliegio, il susino, il pesco, il mandorlo, il melograno, l’albicocco e gli ulivi. Queste ultime danno dei frutti tipicamente estivi.

Potando questi alberi e queste piante, possiamo far nascere dei frutti succosi e poter usufruire dei suoi frutti succosi nella stagione giusta per essere consumata facendo invidia ai nostri vicini.

Pertanto, questo è il periodo giusto per dare una manutenzione a questi nostri amici sempre verdi e prendersi cura di loro tra l’altro anche rilassandosi, in quanto farlo porterebbe pace e relax.