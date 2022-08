La Lazio domina, l’Inter crolla: Sarri supera Inzaghi

Grandissima vittoria della Lazio di Maurizio Sarri che di fronte ad un Olimpico tutto esaurito domina in lungo ed in largo l’Inter di Simone Inzaghi con una vittoria netta e meritata decisa dalle prodezze di Luis Alberto e Pedro, decisivi dalla panchina



Serviva una grande vittoria alla Lazio ed i biancocelesti non hanno deluso le attese confezionando una partita praticamente perfetta contro un‘Inter ancora indietro dal punto di vista fisico e mai con la giusta intensità per mettere in difficoltà i padroni di casa.

All’Olimpico Maurizio Sarri ha letteralmente dominato su Inzaghi: il tecnico toscano ha impostato la squadra con un centrocampo di qualità e quantità mandando totalmente in tilt le geometrie di Marcelo Brozovic che non è mai riuscito a cucire il gioco come di consueto.

Non ha pagato invece la scelta del tecnico nerazzurro che ha rinunciato alla qualità di Hakan Calhanoglu per mettere Roberto Gagliardini in marcatura su Milinkovic-Savic, il serbo è stato uno dei migliori in campo con un assist da antologia in occasione del momentaneo 1-0 di Felipe Anderson.

La Lazio vola con un Milinkovic-Savic superlativo

Non ci sono più dubbi ormai: da un paio di stagioni a questa parte Sergej Milinković-Savić è il centrocampista più dominante del nostro campionato.

Anche nella sfida con l’Inter il “sergente” biancoceleste ha messo in mostra tutta la sua qualità dominando il centrocampo e mandando in tilt la difesa avversaria con i soliti inserimenti senza palla.

Il mercato svolto in questi mesi dalla società è stato decisivo, Sarri ha cambiato la partita con gli ingressi di Luis Alberto e Pedro sfruttando la profondità di una rosa che ora è finalmente competitiva ai massimi livelli.

Tante invece le note negative nella serata dell‘Inter che non è mai riuscita ad alzare i ritmi andando sempre in difficoltà di fronte ad una Lazio di quantità e qualità.

Inzaghi ha letto male la partita con una formazione troppo rinunciataria, preoccupano inoltre le condizioni di Romelu Lukaku che anche venerdì ha dimostrato di essere molto indietro dal punto di vista fisico non riuscendo più ad essere dominante come due stagioni fa.

Ora i tifosi nerazzurri si aspettano una reazione importante dalla squadra, sabato l‘Inter è attesa al grande appuntamento con il derby in un San Siro che spingerà Lautaro e compagni nella speranza di vedere una vittoria importante sia per il morale che per la classifica.