La lamiera di un camion si stacca e sfonda il parabrezza, Klaudio muore trafitto a 23 anni

Una morte terribile, quella che il destino ha riservato a Klaudio, 23 anni, ucciso da una lamiera staccatasi da un camion e che gli ha trafitto il collo. Il giovane stava percorrendo in auto l’autostrada che collega l’aeroporto alla città di Barcellona, in Spagna, quando un pezzo di ferro si è staccato dal camion davanti alla sua vettura, che ha sfondato il parabrezza e gli si è conficcato nel collo. Stando alle testimonianze, i soccorsi sarebbero arrivati in ritardo, causando danni irreversibili al cervello del ragazzo, deceduto dopo essere rimasto in coma fino a domenica scorsa. Oggi si celebreranno i suoi funerali a Villorba, in provincia di Treviso, sua città natale.

Il ragazzo stava guidando una Mercedes classe A vecchio modello, e stava percorrendo l’autostrada che collega l’aeroporto alla città di Barcellona, dopo aver accompagnato un cugino e un amico a prendere un volo, quando un camion davanti al suo mezzo ha perso una lamiera di ferro. Il pezzo è finito sul parabrezza della sua automobile, spaccandolo, e trafiggendo il collo del giovane.

I soccorsi, arrivati in ritardo secondo i testimoni, lo hanno quindi portato in ospedale, dove sfortunatamente domenica è spirato. La famiglia del ragazzo è molto nota a Villorba, e si era trasferita nel comune trevigiano nel 2006 dall’Albania. Klaudio era noto per aver giocato come calciatore nel Villorba, nel Chievo e nel Verona, abbandonando la carriera a seguito di un grave infortunio.

I funerali del 23enne si terranno oggi, nel paese in provincia di Treviso. Sul sito dell’agenzia di pompe funebri, un suo amico l’ha ricordato così: “Ciao Klaudio, amico mio. Non ci siamo più visti o sentiti per molto tempo, ma i bei ricordi a te collegati sono e rimarranno sempre intatti nella mia memoria. Ricordo come se fosse ieri averti come compagno di calcio o come compagno di classe alle medie, e soprattutto ricordo il buonumore che infondevi a me e a chi ti stava vicino. Mi hai fatto ridere e divertire moltissimo, ed è pensando a quei momenti che voglio ricordarti. Le mie più sentite condoglianze alla tua famiglia. Tu non ci sei più, ma vivrai per sempre nel mio cuore e nel cuore di tutte quelle tantissime persone a cui hai fatto del bene”.