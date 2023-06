La Juventus verso il patteggiamento anche in Europa

La Juventus si appresta a patteggiare anche in Europa. Intanto il club ha comunicato a Barcellona e Real Madrid l’uscita dal progetto Super Lega.

Secondo quanto si apprende, la Juventus avrebbe inviato due lettere al Barcellona e al Real Madrid, spiegando di volere uscire dalla Super Lega. L’uscita dal progetto, voluto da Andrea Agnelli due anni fa, potrebbe rappresentare una sorta di passo in avanti rispetto alla Uefa. Adesso la Juventus potrebbe essere pronta a patteggiare anche in Europa, dopo aver chiarito la quesitone con la Giustizia sportiva italiana.

Juve, pronto un altro patteggiamento: stavolta in Europa

La Juventus ha già patteggiato, decidendo di pagare una multa da 718mila euro, con la Giustizia Sportiva. Dopo i 10 punti di penalizzazione, i bianconeri però su plusvalenze e manovre stipendi, rischiano adesso in Europa. Si, perché ricacciata all’ottavo posto, la Vecchia Signora adesso rischia anche per le investigazioni Uefa.

L’organo calcistico continentale infatti ha indagato sul FFP della squadra, e potrebbe derivare dalle indagini anche qualche altra penalità. Non in campionato, ovvio, ma nelle competizioni europee. La Juve settima, come detto, è qualificata per la Conference League, ma rischia l’esclusione.

Già il Milan, nel 2019, con un Agreement con la Uefa aveva abbandonato l’Europa League conquistata con la quinta posizione in classifica, per far fronte ai debiti societari. Il messaggio da parte della Juve è arrivato, secondo le ultime indiscrezioni, con la decisione di abbandonare la Super Lega.

Oltre al FairPlay Finanziario, la Uefa potrebbe penalizzare la Juventus anche per le plusvalenze. La Uefa dovrà verificare se il club ha alterato i bilanci. Si prevede dunque un’altra mossa simile a quella attuata per la Giustizia sportiva italiana per la Juventus, pronta ancora a patteggiare.

L’indagine Uefa e i casi PSG e City

La Uefa infatti, come noto, ha investigato sui bianconeri sulle possibili violazioni del FFP. Il settlement agreement con la società era stato stipulato a settembre. In questo modo la Juve aveva pagato 3,5 milioni di euro di multa, invece di 23 milioni.

Si attende adesso, entro la metà di giugno, una decisione da parte della Uefa. In caso di mancato patteggimwento si attenderebbe l’appello, il terzo grado, poi il Tas. La Juventus rischierebbe la Conference, se venisse riscontrate violazioni rispetto a settembre.

Tra i grandi club, si ricordano i casi PSG e Manchester City. I parigini vennero sanzionati dalla Uefa, non proprio in maniera severa. Nel 2022 infatti arrivò il patteggiamento con un’ammenda da 65 milioni di euro, di cui solo 10 ne sono stati pagati al momento.

Per il Manchester City invece, i citizens nel 2020 erano stati squalificati dalle coppe per due anni, con una multa da pagare che ammontava a 30 milioni di euro. In quel caso fu il Tal ad annullare la pena, riducendo il tutto a 10 milioni di euro di multa. E se sulla Juve a pesare era la questione Super Lega, con l’ultima mossa – ossia l’eventuale uscita dal progetto – un passo importante in favore di Ceferin sarebbe stato fatto.