La Juventus si ferma con la Sampdoria, 0-0!

Una bruttissima Juventus ferma la sua corsa in casa di una Sampdoria che pensa soltanto a chiudersi ma riesce nella propria missione strappando il primo punto del proprio campionato e fermando la corsa dei bianconeri, troppo poveri dal punto di vista tecnico

Brutto passo falso della Juventus che dimostra tutti i suoi limiti contro una Sampdoria commovente per atteggiamento ma imbarazzante per la pochissima qualità nella manovra, punto che vale oro per i liguri, brutto passo falso invece della Juventus che non approfitta del pareggio tra Milan e Atalanta non dando continuità alla prima vittoria stagionale contro il Sassuolo.

Poche occasioni al Ferraris, prima è Leris a spaventare Perin in avvio poi Cuadrado spreca una grande chance divorandosi il gol del vantaggio, nella ripresa il Var annulla un gol a Rabiot per un fuorigioco di Vlahovic (che aveva fatto l’assist).

Juve, poche idee e tanta confusione contro la Sampdoria

Dopo un primo tempo totalmente senza ritmo la Juventus prova a scuotersi nella ripresa ma i blucerchiati spezzettano il gioco interrompendo sempre l’azione per problemi muscolari e innervosiscono i bianconeri che non riescono più a rendersi pericolosi.

Male nel complesso tutta la Juventus con Dusan Vlahovic che chiude il proprio primo tempo con appena tre palloni toccati e tanta solitudine offensiva.

Buono l’ingresso di Fabio Miretti che da più imprevedibilità alla manovra offensiva iniziando l’azione del gol (poi annullato) di Adrien Rabiot.

Brutto passo indietro però da parte della rosa di Allegri che si prepara alla scontro diretto con la Roma con più dubbi che certezze ed una squadra che ha urgenza assoluta di ritrovare i propri migliori giocatori, le cui assenze stanno pesando tantissimo sul rendimento della squadra.

Contro i giallorossi potrebbe rientrare Angel Di Maria, calciatore che darebbe la giusta imprevedibilità offensiva ad una squadra che a questo punto con la Roma avrà l’obbligo assoluto di portare a casa i tre punti.

Buon atteggiamento invece da parte della Sampdoria di Marco Giampaolo che si difende con le unghie e con i denti (e con un pizzico di furbizia) e porta a casa un punto d’oro in classifica contro una squadra ovviamente superiore.

Audero è chiamato in causa soltanto nel finale ed il portiere della Sampdoria è bravo a dire di no a Filip Kostic, vicino al primo gol assoluto in Serie A.

Nel prossimo turno la Sampdoria andrà a Salerno a giocare una sfida importante in chiave salvezza dove cercherà la prima vittoria stagionale.