La Juventus si ferma ancora, 1-1 con la Fiorentina!

Una Juventus ancora deludente fallisce un’altra grande occasione per rilanciarsi in campionato e pareggia contro un’ottima Fiorentina. Al gol iniziale di Milik ha risposto Kouame, bravo a sfruttare la disattenzione di Alex Sandro, sul finale di primo tempo Perin para un rigore a Jovic



Inizia bene la Juventus ma poi si spegne con il passare dei minuti davanti ad una Fiorentina molto coraggiosa che in più occasione va vicina al gol della vittoria.

I ragazzi di Italiano si dimostrano ancora una volta molto solidi in difesa e capaci di creare molte potenziali occasioni da gol grazie alle qualità degli attaccanti.

Continua però a non convincere la Juventus di Massimiliano Allegri, dopo aver trovato il gol del vantaggio i bianconeri si sono accontentati abbassando notevolmente il proprio baricentro e consegnandosi agli avversari, Perin è il migliore in campo tra gli ospiti con due interventi prodigiosi ad evitare la prima sconfitta stagionale.



Una grande Fiorentina ferma una Juventus troppo rinunciataria

Ciò che continua a mancare nella Juventus è l’atteggiamento, i ragazzi di Allegri si abbassano dopo il gol del vantaggio pensando soltanto a difendere e non più ad attaccare.

Nella prima frazione i bianconeri giocando ad un buonissimo ritmo riuscendo a sbloccare le partita creando anche un’altra enorme occasione non sfruttata da un deludente Weston McKennie.



La Viola reagisce sul finale di primo tempo pareggiando con Kouame che sfrutta una grave ingenuità della difesa bianconera che prende contropiede direttamente da un calcio d’angolo a favore.

Paredes, buono esordio nel primo tempo dell’argentino, commette un fallo di mano ingenuo con Jovic che dal dischetto si fa ipnotizzare da Mattia Perin che salva la Juventus mandandola all’intervallo sul risultato di 1-1.

Allegri toglie Di Maria ed inserisce Mattia De Sciglio e la Juventus non trova più spazi chiudendosi a riccio senza mai oltrepassare la linea di metà campo nel secondo tempo.

I bianconeri sembrano accontentarsi del pareggio con Perin che salva il risultato anche al 90esimo con una super parata su Amrabat.

Continua a non convincere la Juventus che conquista il terzo pareggio in 5 partite, la squadra di Allegri deve alzare il proprio livello se vuole tornare competitiva per lo scudetto con un Milan che continua a correre.

Altra grande prestazione di Arek Milik che segna il suo secondo gol consecutivo in maglia bianconera dimostrando di essere di più di una semplice alternativa a Dusan Vlahovic (zero minuti ieri per il serbo).