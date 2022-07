La Juventus alza l’offerta per Zaniolo

Entra nel vivo il calciomercato estivo con la Juventus che ha deciso di dedicare tutte le proprie attenzioni su Nicolò Zaniolo che, dopo gli arrivi di Di Maria e Pogba, diventa l’obiettivo numero 1 della Vecchia Signora



Dopo l’addio di Paulo Dybala, la Juventus cerca un profilo tecnicamente simile all‘argentino, in grado di creare superiorità numerica e di supportare al meglio il tridente offensivo e, soprattutto, la vena realizzata di Dusan Vlahovic.

Nicolò Zaniolo è da anni ormai nel mirino della società piemontese che in questa sessione di mercato è intenzionata ad alzare la propria offerta per garantirsi il cartellino del numero 22 giallorosso.

L‘esterno offensivo giallorosso, eroe della Conference League con il gol decisivo nella finale di Tirana, ha dato la sua disponibilità a trasferirsi a Torino facendo chiaramente capire la sua volontà di diventare presto un calciatore bianconero.

Difficile per la Roma trattenere il calciatore ma i giallorossi non accettano contropartite tecniche e chiedono alla Juventus una cifra vicina ai 40/45 milioni di euro.

La trattativa è entrata nel vivo e in caso di cessione di Matthijs de Ligt i bianconeri metteranno sul piatto della società capitolina, in caso contrario proveranno a convincere i giallorossi ad accettare un prestito con obbligo di riscatto, stessa soluzione che ha permesso ai bianconeri di acquistare il cartellino di Federico Chiesa.

Il pubblico di fede bianconera sogna di tornare presto alla vittoria dello scudetto galvanizzato da un mercato fin qui molto ben gestito da Arrivabene e Cherubini.

In settimana arriveranno a Torino Paul Pogba e Angel Di Maria, rinforzi importanti per una Juventus protagonista di questa prima parte di calciomercato e intenzionata a tornare presto ai vertici della Serie A.

L’acquisto di Nicolò Zaniolo andrebbe a completare un attacco giovane e con tanta qualità insieme a Chiesa, Vlahovic e all’esperienza del “fideo“.

La trattativa con la Roma potrebbe decollare ufficialmente nei prossimi giorni con Arrivabene deciso a velocizzare i tempi e regalare presto a Massimiliano Allegri il sostituto di Paulo Dybala.

🚨🚨 Juventus are working to sign Nicolò #Zaniolo and have reached an agreement in principle with him and his agent Claudio Vigorelli for a contract until 2027 (€4m/year + bonuses). #Roma still ask €50m to sell him and are open to the formula of loan + obligation. [@NicoSchira] pic.twitter.com/LYGqQXYKkH

— Italian Football News 🇮🇹 (@footitalia1) July 2, 2022