La Germania spreca tanto, il Giappone rimonta e vince 2-1

Dopo l’impresa dell’Arabia Saudita arriva quella del Giappone, i nipponici vanno sotto con la Germania grazie al calcio di rigore di Gundogan e rischiano in più occasioni di subire il raddoppio, Moriyasu però inserisce giocatori freschi e rimonta grazie al tap-in di Doan e all’eurogol di Asano.



E’ il mondiale delle grandi imprese! Dopo il capolavoro dell’Arabia Saudita è il Giappone a prendersi la scena con una storica vittoria ai danni della Germania.

I tedeschi dominano la sfida fino al 70esimo andando meritatamente in vantaggio con il rigore di Gundogan e sfiorando in più occasioni il gol del 2-0.

I nipponici però riescono a rimanere in partita salvati dalle parate di Gonda, decisivo almeno in tre occasioni sui vari tentativi di Gnabry e Gundogan, e nell’ultimo quarto d’ora trovano grazie ai nuovi entrati la forza per ribaltare il match ed ottenere i primi tre punti del Gruppo E.

Grande occasione per la Spagna che può subito approfittare della sconfitta dei tedeschi per portarsi in vetta alla classifica insieme alla nazionale di Moriyasu.



Impresa del Giappone, Germania rimontata e battuta per 2-1

La Germania cade al suo debutto in Qatar in modo del tutto inaspettato e, per quanto visto nei 90 minuti, forse anche immeritato.

La nazionale di Flick infatti riesce a sbloccare il match al 33esimo grazie al calcio di rigore di Gundogan e sul finire di primo tempo si vede annullare dal VAR quello che sarebbe stato il raddoppio di Havertz.

I tedeschi entrano in campo con l’atteggiamento giusto anche nella ripresa andando vicini al gol del raddoppio prima con Gnabry e poi con un destro a giro di Gundogan che si stampa sulla base del palo.

Moriyasu inserisce Doan, Minamino e Asano e il suo Giappone cambia marcia trovando il pareggio con una splendida azione corale sulla sinistra che si conclude con il tap in del numero 8 dopo la deviazione di Neuer.

Passano appena 8 minuti e Asano si inventa il gol del 2-1 facendo esplodere di gioia il popolo giapponese: Itakura lancia per il numero 18 che con uno stop a seguire brucia Rudiger, resiste nel corpo a corpo con il numero 2 e supera il portiere del Bayern Monaco con un destro violentissimo sotto la traversa.

Nel finale la Germania prova a catapultarsi in fase offensiva ma senza gioco, con poche idee e tanto nervosismo, il Giappone va in testa al Gruppo E e mette Flick nei guai, la Germania infatti domenica sera si giocherà la partita decisiva per il passaggio del turno contro la Spagna.