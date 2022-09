La Germania si scusa a 50 anni dal massacro delle Olimpiadi di Monaco

Il presidente della Germania afferma di provare “vergogna” per aver impiegato decenni per riconoscere gli errori e per concordare un risarcimento alle famiglie delle vittime, che riceveranno 28 milioni di euro.

A distanza di cinquant’anni, sono ancora tante le domande senza risposta sulla strage delle Olimpiadi di Monaco del 1972. C’è anche molto dolore tra i parenti delle vittime, che continuano a chiedersi quanti errori possano essersi verificati nel tentativo di salvataggio degli 11 atleti olimpici. che un gruppo terroristico palestinese (Black September) ha preso in ostaggio e ha finito per uccidere. Ma l’evento è riuscito almeno a chiudere un capitolo, quello dell’assunzione di responsabilità da parte della Germania, il Paese che ha organizzato quei “giochi di pace e di gioia” che si sono conclusi nella peggiore tragedia dell’Olimpismo.

Per la prima volta, le autorità della Germania si sono scusate e hanno riconosciuto i loro errori

Per la prima volta, le autorità tedesche si sono scusate e hanno riconosciuto i loro errori. “Mi vergogno”, ha detto il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier di fronte al presidente israeliano in lutto Isaac Herzog durante l’evento commemorativo a Monaco. “Mi scuso, come capo di stato ea nome della Repubblica federale di Germania, per non aver protetto gli atleti israeliani e per la mancanza di informazioni successive”, ha aggiunto, rivolgendosi ai parenti presenti all’evento.

Circa 70 colpiti si sono infine recati alla base aerea di Fürstenfeldbruck, alla periferia della capitale bavarese, teatro del bagno di sangue con cui si è conclusa la disastrosa operazione di polizia. “È stato molto eccitante. Sono lieto che le autorità abbiano finalmente riconosciuto la loro responsabilità e parlino apertamente degli errori. È stato un grande sollievo”, ha detto alla televisione pubblica Shlomit Romano, figlia del sollevatore di pesi Yossef Romano.

Dopo tanti tiro alla fune – e sotto la minaccia di un boicottaggio, che avrebbe completamente offuscato l’atto non avendo parenti delle vittime – la scorsa settimana è stato raggiunto un accordo. Berlino pagherà 28 milioni di euro (circa 1,2 milioni per ciascuna delle 23 famiglie aventi diritto al risarcimento) per la responsabilità dell’attentato. Per la prima volta, lo Stato tedesco riconosce che sono stati commessi gravi errori che hanno portato alla morte degli 11 atleti israeliani.

Il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, ha assicurato che la Germania ha impiegato troppo tempo per rendersi conto delle proprie responsabilità e per agire di conseguenza. È “vergognoso”, ha ammesso, che siano dovuti passare cinque decenni per raggiungere un accordo di compensazione con le famiglie. “Per troppo tempo non abbiamo voluto riconoscere che abbiamo anche una parte di responsabilità. Il nostro compito era garantire la sicurezza degli atleti israeliani”, ha aggiunto.

Herzog ha lamentato che “per anni una semplice verità sembrava essere stata dimenticata

Herzog ha lamentato che “per anni una semplice verità sembrava essere stata dimenticata: che questa non era solo una tragedia ebraica e israeliana, ma una tragedia globale che deve essere ricordata e commemorata ad ogni Giochi Olimpici e le cui lezioni devono essere insegnate di generazione in generazione .” “Questo massacro ha contaminato la santità coesa e unificante dei Giochi Olimpici, il simbolo per eccellenza dello sport, e ha macchiato la sua bandiera di sangue.

La bandiera olimpica, con i suoi cinque anelli, non sarà mai quella che era”, ha detto Herzog, che questo martedì visiterà il campo di concentramento di Bergen Belsen, liberato dal padre Jaim nel 1945 con l’esercito britannico, che allora amministrava la Palestina. Monaco 72 è stata la grande opportunità per la Germania di presentarsi al mondo come un paese moderno, amichevole e cosmopolita, e di cancellare dall’immaginario collettivo i ricordi degli ultimi Giochi Olimpici che Berlino aveva organizzato nel pieno dell’era nazista.

L’atmosfera era gioviale e rilassata, tanto che la polizia bavarese era vestita in borghese ed era disarmata. Monaco di Baviera è stata per 10 giorni una sorta di festival della concordia, che ha vissuto anche imprese sportive memorabili, come le sette medaglie d’oro del nuotatore americano (ed ebreo) Mark Spitz. Poche ore dopo quell’impresa, la tragedia ha colpito. Ora 50 anni fa, nelle prime ore del 5 settembre 1972, un commando del gruppo terroristico palestinese Black September irruppe in un appartamento della squadra israeliana nel villaggio olimpico.

Era composto da otto uomini che hanno scavalcato una recinzione nel complesso, vestiti con tute da ginnastica e nascondendo le armi in borse sportive. Lì hanno ucciso un allenatore e un atleta e hanno preso in ostaggio altri nove membri della squadra. Hanno chiesto il rilascio di 234 prigionieri palestinesi, così come i leader del gruppo terroristico tedesco di estrema sinistra Red Army Faction (RAF), Andreas Baader e Ulrike Meinhof.