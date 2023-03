La Germania ha raggiunto un accordo sull’e-fuel

By

È arrivato un momento tanto atteso. L’Unione Europea ha raggiunto in accordo con la Germania per quanto riguarda gli e-fuel.

Ora si dovrà lavorare per “far adottare quanto prima gli standard di Co2 per la regolamentazione delle automobili”.

L’accordo raggiunto in Germania

L’accordo con la Germania è stato trovato e ora l’Unione Europea ha chiarito tutta la situazione sull’utilizzo dei carburanti sintetici, i quali possono essere miscelati con combustibili tradizionali. L’annuncio è arrivato attraverso un tweet del commissario europeo per l’Ambiente Frans Timmermans.

Dopo aver annunciato l’accordo, il commissario europeo ha voluto spiegare che ora si lavorerà “per far adottare quanto prima gli standard di Co2 per la regolamentazione delle automobili”.

La tematica è stata toccata da tanto tempo ma ancora non si era arrivati ad una conclusione, tuttavia l’intesa era nell’aria. Il 23 marzo, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, giunto al Consiglio Europeo avuto luogo a Bruxelles, aveva detto che era già presente il consenso per utilizzare auto con motore a combustione interna dopo il 2035 con i carburanti e-fuels.

Il Cancelliere in quell’occasione affermò: “Ora è davvero solo una questione di trovare il modo giusto in maniera pragmatica per attuare questa promessa che la Commissione ha fatto molto tempo fa.” L’idea era quella di trovare un regolamento proposto dalla Commissione europea al fine di garantire l’utilizzo e la registrazione dei veicoli con e-fuel dopo il 2035.

Gli e-fuel sono considerati i carburanti del futuro

Nello specifico si tratta degli electrofuel, un carburante sintetico, liquido o gassoso, prodotto attraverso un processo di elettrolisi dell’acqua. Sicuramente è una valida alternativa, alquanto ecologica, rispetto i combustibili utilizzati attualmente. Al momento produrre questa tipologia di carburante implica ancora un gran costo, considerato che oggi costerebbe più di 10 euro a litro. Bisogna però specificare che questo tipo di carburante può essere anche mischiato al normale gasolio o alla benzina.

“La Germania chiede di utilizzare i combustibili sintetici, noi chiediamo di utilizzare i biocarburanti. Cosa c’è di più naturale di ciò che è fatto con gli scarti alimentari? Devono essere considerati come combustibili verdi”. Erano queste le parole che giungevano alcuni giorni fa considerando la proposta dell’utilizzo degli e-fuel. Ora finalmente è giunta l’intesa e il progetto sarà realizzato migliorando ampiamente il fattore inquinamento.