La gelosia, la testata e Benedetta Porcaroli: il caso si chiude con una condanna e grossi guai

Benedetta Porcaroli è finita al centro di una vicenda giudiziaria abbastanza complessa. Tutto ebbe inizio nel 2015, quando la giovanissima attrice – oggi 25enne – era una studentessa del liceo di 17 anni. All’epoca, mentre era in gita a Praga con la scuola, si trovò in mezzo a una rissa. Ecco cosa accadde esattamente.

Benedetta Porcaroli, la sua vita privata al centro della bufera

Della vita privata di Benedetta Porcaroli, negli ultimi anni, si è parlato tantissimo, ammettiamolo. La sua love story con Riccardo Scamarcio – conosciuto sul set La scuola cattolica e rivisto poi l’anno successivo su quello de L’ombra del giorno, che di fatto ha sancito il loro amore – aveva fatto scalpore, circa un anno e mezzo fa, per millemila motivi.

Il primo è la differenza di età, che ancora oggi, nel 2023 – anzi, nel 2021 siccome è in quell’anno che è nata la loro relazione – crea caos attorno a chi decide di abbattere i pregiudizi e lasciarsi andare ai sentimenti, mettendo da parte divergenze così superficiali. Ebbene, la Porcaroli è del ’98 (compirà 25 anni a giugno), mentre Scamarcio del ’79 (ne compirà 44 a novembre). Hanno quindi circa 19 anni di differenza, troppi per alcuni, specie per la situazione che l’attore stava vivendo.

Sì, perché circa un anno e mezzo (scarso) prima di avvicinarsi alla sua collega di set, Riccardo aveva messo al mondo una bellissima bambina insieme a Angharad Wood. Questo nome è sconosciuto a moltissime persone, certo, quindi ecco quello che sappiamo di lei. Classe ’76, inglese di origine, vive a Londra e fa la spola tra il Regno Unito e l’Italia. È una manager di successo: ha fondato qualche anno fa l’agenzia Travistock Wood, che si occupa di scrittori e attori emergenti. Fanno capo a lei star internazionali – come Dustin Offman ed Eva Green – ma anche nostrane, tra cui non possiamo non citare Alessandra Mastronardi e Miriam Leone.

Era il 2018 quando la manager conobbe Scamarcio: nel giro di un paio di anni decisero di mettere su famiglia. Una famiglia, a detta di molti, distrutta dall’arrivo della Porcaroli, all’epoca 23enne e fidanzatissima con Michele Alhaique, celebre attore e regista (tra l’altro coetaneo di Riccardo), con cui si diceva convivesse.

Qui arriviamo al secondo (e più forte) motivo di critica alla liaison nata tra la Porcaroli e Scamarcio: entrambi erano impegnati in relazioni molto serie (cosa c’è di più serio della decisione di mettere al mondo una figlia?) e questo non è piaciuto affatto a moltissime persone.

Il destino alla fine, però, ha voluto che questo amore così travolgente alla fine si rivelasse un fuoco di paglia (?). Circa un anno dopo che la notizia del loro avvicinamento aveva fatto così scalpore, è arrivata quella della crisi (annunciata, tra l’altro, dalla stessa Benedetta). Era settembre del 2022 e da allora, sebbene siano passati solo sette mesi, nelle loro vite è successo di tutto.

In autunno si vociferava che entrambi fossero tornati con i loro rispettivi ex, a più di un anno di distanza dalla rottura di quelle relazioni. In effetti Riccardo, verso la fine dell’anno, è stato avvistato più volte con la Wood e, insieme alla figlia, che oggi ha quasi tre anni, sembravano formare davvero una famiglia molto unita: gli scatti (rubati) lasciavano trasparire solo tanta complicità, sintomo di un amore ritrovato, a detta di molti.

Sulla notizia della Porcaroli tornata insieme al suo ex, invece, ci sono sempre stati molti dubbi, soprattutto alla luce del fatto che, verso l’inizio del 2023, è stata pizzicata più volte in più occasioni diverse insieme a Pietro Castellitto, figlio del celebre Sergio, nonché attore e registra. Anche lui era reduce da un’importante storia d’amore, quello con la collega Matilda De Angelis e le loro foto – anche queste rubate – sembravano lasciare poco spazio ai dubbi (anche se ad oggi non è ancora chiaro cosa ci sia davvero tra di loro).

Arriviamo ad oggi: questa volta è un’altra storia di Benedetta a fare scalpore. Ma questa volta non si tratta di una vicenda attuale, recente (come quelle che abbiamo appena raccontato), ma di una che affonda le sue radici nel lontanissimi 2015.

Cosa accadde nel 2015

Che la vita sentimentale di Benedetta Porcaroli negli ultimi anni sia stata abbastanza turbolenta è abbastanza palese (ma a 25 anni ci sta anche che sia così). Eppure nel suo passato – neanche poi così lontano – c’è un avvenimento rispetto cui tutto quello che le è accaduto nell’ultimo anno e mezzo sembra un mare piattissimo.

Torniamo quindi al 2015. Benedetta è una studentessa del liceo, il Visconti precisamente, scuola privata del quartiere Prati, ha (circa) 17 anni, ancora non sa che, solo pochi anni dopo, diventerà un’attrice famosissima in Italia. Ebbene, la giovanissima adolescente parte per la gita scolastica: la destinazione è Praga, meta ambitissima da tantissimi ragazzi.

La Porcaroli, così, parte e si ritrova, non volendo, al centro di una rissa. Ma procediamo per gradi. Tutto ha inizio il 29 novembre: è sera, lei e i suoi compagni di classe hanno la possibilità di uscire una sera e così decidono di andare a ballare. Considerando che sono tutti ragazzini quasi maggiorenni, il fatto che abbiano scelto la discoteca non è affatto strano. Ma non è questo il problema.

Benedetta, mentre era in quel luogo al centro di Praga, bacia un ragazzo. A quel punto, un altro – di cui conosciamo solo le iniziali, A.V. – la vede e si ingelosisce. Lì per lì non fa assolutamente nulla: resta a guardare, inerme. Probabilmente, però, la sua ira continua a crescere a dismisura nel frattempo e il giovane inizia a covare un enorme rancore dentro di sé.

I ragazzi, alla fine della serata, tornano in albergo. Lì A.V. mette in atto la sua vendetta: in piena notte entra nella stanza del suo “rivale in amore” e lo aggredisce letteralmente. Gli sferra così una testata e un pugno in pieno volto, il tutto tra l’altro mentre stava dormendo.

La vittima si rompe il naso e, tornata a Roma, si sottopone a un’operazione per riassestare il setto e ridurre la frattura (avrà ben 42 giorni di prognosi). Ecco perché è scattata la denuncia per aggressione, che solo adesso è arrivata a una vera e propria condanna.

A.V., infatti, dovrà scontare ben nove mesi (anche se la pena è stata sospesa), ma non solo: a rischiare è anche l’ex preside della scuola. Pare, infatti, che non abbia mosso un dito per fare giustizia all’epoca, quasi otto anni fa. L’ex dirigente scolastico – che, aperta e chiusa parentesi, è coautore di un manuale contro il bullismo – ha affermato di non essersi accorto di nulla illo tempore, perché, a detta sua, la vittima dell’aggressione era solita portare quasi sempre un cappellino a scuola, cosa che impediva di vedere chiaramente il suo viso.

Eppure studenti e professori – che oggi sono considerati testimoni – hanno una visione diversa della storia: secondo loro la versione dell’ex preside è del tutto falsa, cosa che lo rende passibile di denuncia e processo per falsa testimonianza.

Sarà la giustizia a fare il suo corso, ma questa volta l’unica cosa certa è che Benedetta Porcaroli ha fatto parlare di sé e della sua vita privata non per una sua volontà.