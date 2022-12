La frutta con più pesticidi in commercio: la mangi praticamente tutti i giorni

La mangiamo tutti i giorni ed è questa la frutta con più pesticidi presente sul mercato: Facciamo chiarezza sull’argomento.

Gli esperti chiedono di mangiare una buona porzione di frutta e verdura al giorno, ma in pochi sanno che tutti gli alimenti che non sono biologici possono portare a delle serie problematiche. Ci sono delle varietà che sono ricche di pesticidi e possono far male alla salute. Di queste si contano sul mercato tutte le qualità di frutta che siamo abituati a mangiare giorno dopo giorno: è bene conoscerle ed evitare di consumarle, con una attenzione particolare anche all’etichetta.

Frutta piena di pesticidi: l’indagine

I consumatori sanno bene che per consumare frutta genuina al giorno d’oggi è doveroso ricorrere ai prodotti biologici, o servirsi direttamente dalla pianta presente in giardino. Sono anche consapevoli che questo non è sempre possibile, per questo motivo ci si rivolge al mercato e a tutto quello che può offrire in questi termini.

Lo studio che è stato condotto dalla Pesticide Action Network (PAN) Europe dopo nove anni di indagine ha portato ad una conclusione poco favorevole: in Europa la frutta fresca è contaminata da pesticidi tra i più pericolosi che ci possano essere.

Gli esperti hanno analizzato ben 100.000 campioni differenti evidenziando un aumento dei pesticidi tossici per una percentuale del 53%. Tra i frutti che sono risultati tra i più contaminati da questi pesticidi troviamo:

51% More

45% Pesche

38% Fragole

35% Ciliegie

35% Albicocche

Questo vuol dire che la frutta più amata da bambini e adulti è altamente contaminata. Angela Rupp di Pan ha spiegato:

“C’è stato un aumento di vari pesticidi che si trovano in un solo frutto”

Gli esperti lo chiamano un cocktail di pesticidi vari che possono avere effetti differenti. Ma attenzione, due pesticidi insieme possono avere un effetto domino non ancora conosciuto o studiato.

A cosa bisogna fare attenzione?

Gli esperti che hanno portato avanti lo studio evidenziano che ci sia una applicazione mancata per questo aspetto, relativo proprio all’uso di pesticidi. Gli Stati Membri dell’Unione Europea dovrebbero far applicare le leggi e proteggere in ogni modo i consumatori. L’obiettivo della riduzione dei pesticidi è quindi lontano, se si continua ad aumentarne quantità e tipologie.

“Non si tratta di demonizzare gli agricoltori. Sono sottoposti a molte pressioni”

L’esperta sottolinea che gli agricoltori dovrebbero essere sostenuti e aiutati affinché possano usare tecniche diverse e nel rispetto del prodotto, oltre che del consumatore.

Euronews ha voluto contattare la Commissione, gli stessi hanno messo l’accento sul fatto che tutti gli studi condotti dalle Autorità Europee abbiano dimostrato il contrario di quanto sopra comunicato.

PAN Europe chiede più attenzione insieme alle organizzazioni dei vari Paesi, vietando l’uso dei 12 pesticidi più tossici e 55 pesticidi che sono dannosi per la salute: tutto questo entro e non oltre il 2030.

Nel frattempo i consumatori devono imparare a leggere le etichette, rivolgersi ai locali e comprare frutta biologica.