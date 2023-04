La Fiorentina è in finale di Coppa Italia: i toscani sfideranno l’Inter

La Fiorentina è al bivio decisivo della stagione, alla ricerca di un posto nella finale di Coppa Italia. Alla fine, i toscani sono riusciti nell’impresa eliminando la Cremonese nel doppio confronto. Dopo il 2-0 dell’andata, al ritorno c’è uno scialbo pareggio: nessuna riesce ad andare in rete e con questo punteggio, la squadra di Vincenzo Italiano raggiunge direttamente la finale contro l’Inter che invece ha eliminato la Juventus tra rabbia e rancori. Ora il quadro è quasi concluso, ma ecco com’è andata la partita tra la Viola e la Cremonese.

Il grande percorso della Fiorentina e dei grigiorossi è arrivato al suo culmine e nella notte più importante, quella della semifinale di Coppa Italia. A prevalere sono stati i toscani che hanno capitalizzato il vantaggio dell’andata e hanno conquistato l’accesso alla sfida che permetterà di alzare la coppa. La Cremonese ha cercato di farsi valere, ma senza riuscire a convincere davvero in fase offensiva e a impensierire la porta difesa da Pietro Terracciano. Con quest’affermazione nel doppio confronto, abbiamo la finale del torneo: all’Olimpico di Roma sarà una questione tra Fiorentina e Inter, le due squadre che hanno giocato di più in assoluto quest’anno.

Ci sono notti che bisogna giocare e onorare al massimo. Ci sono momenti che non possono passare in secondo piano, perché probabilmente irrepetibili nella storia di un club. Infine, c’è l’ambizione di arrivare al punto più in alto, alla vetta, al cuore che ti fa girare le gambe molto più di quanto possono, se non tremare. Stasera è stata la notte di Fiorentina e Cremonese, quella che ha decretato chi delle due avrà accesso alla grande finale e quale, invece, dovrà restare relegata nelle retrovie di non ce l’ha fatta.

La partita ha avuto una connotazione ben precisa fin dal match di andata: la Fiorentina si è presentata all’appuntamento casalingo di questa sera con un 2-0 tondo tondo nel mirino e con l’unica necessità di confermarlo anche al ritorno. Insomma, le gerarchie erano chiare già all’avvio delle ostilità e non ci sono state sorprese, ma guai a ridimensionare il percorso di una Cremonese che in precedenza è riuscita a eliminare Napoli e Roma e stasera aveva l’obbligo di tentare la rimonta.

In realtà, le cose sono andate subito per il verso giusto, ma per i padroni di casa. Fin dall’inizio della partita, infatti, i grigiorossi non hanno portato in campo un ritmo forsennato per tentare di dare qualità e speranza alla rimonta. Hanno tentato talvolta il pressing, ma senza mettere in crisi i meccanismi ben oleati di Italiano e dei suoi e a volte con un po’ troppa lentezza. È così che i primi minuti di partita sono stati tutti impressi dal marchio dei favoriti: Cristiano Biraghi ci ha provato con un paio di cross fiondati al centro dell’area, ma senza impensierire più di tanto la porta di Sarr. Anche Ikonè ci mette del suo, ma i suoi tentativi non finiscono in porta.

Nel secondo tempo, quindi, per la Cremonese c’è subito l’impellenza di rientrare in partita e mettere tutto quello che si ha per tentare di ribaltare le cose. Il segnale lo dà Stefano Ballardini che riparte al 46esimo con una sostituzione: Emanuele Valeri, infatti, entra al posto di Paolo Ghiglione, con la possibilità di spingere molto di più sulla fascia sinistra. Purtroppo per gli ospiti, però, il possesso del pallone resta sempre a marchio viola. Il pressing della Cremonese è sempre più timido con la Fiorentina che scivola bene sui terzini e riparte grazie alla qualità di Dodò e Biraghi.

Il primo grosso tentativo arriva con una grande giocata di Arthur Cabral che si coordina in rovesciata, ma il suo tentativo viene ribattuto, togliendo di fatto quello che poteva essere il gol da copertina del bomber. Poco dopo, il tentativo di testa è di Nikola Milenkovic, ma anche qui non ci sono grossi pericoli per Sarr. Passano i dieci minuti e, in realtà, è la Fiorentina ad accelerare per tentare di dare il colpo letale alla semifinale.

Sulla sinistra spinge Biraghi e Nico Gonzalez lo serve puntualmente sulla corsa prima di creare il panico per i difensori. Anche in questo caso, però, la difesa è brava a chiudere e a vanificare il tentativo dei padroni di casa. Al 56esimo, Ballardini decide che è il caso di cambiare ancora e stavolta stravolge l’attacco: è il momento di Cyriel Dessers che stavolta prende il posto di David Okereke.

A questo punto, la Cremonese si sblocca e inizia ad alzare la pressione verso la Viola. Per la prima volta nella partita, la Fiorentina si abbassa e non riesce proprio riconquistare il possesso del pallone, pur con l’intenzione di tornare in breve tempo a pressare e conquistare chilometri in campo. L’aggressività degli ospiti ha il sopravvento e la presenza di Dessers in area permette di controllare un gran numero di palloni e di sviluppare occasioni pericolose. L’ex bomber del Feyenoord prima cerca un’azione personale che viene ben chiusa da Gaetano Castrovilli, poi tenta un bellissimo filtrante che viene intercettato all’ultimo momento dalla difesa. La partita si complica ulteriormente per la Viola: ammonito poco prima per un fallo piuttosto ruvido, Igor crolla a terra, probabilmente per un problema muscolare. Dopo qualche attimo, Italiano ordina un doppio cambio.

Innanzitutto, esce proprio Igor, il cui posto viene preso da Ranieri, ma esce anche un Ikonè un po’ meno in palla del solito per Sottil. Questa seconda sostituzione comporta il cambio di fascia per Nico Gonzalez che slitta, quindi, sulla destra. Il momento di pausa permette alla Fiorentina di mettersi a posto e di andare direttamente in attacco, stavolta con la convinzione di firmare il gol del vantaggio e che chiuderebbe il discorso.

Il primo acuto arriva al 66esimo, quando la Viola conquista il secondo corner consecutivo. La pressione si allenta del tutto e il pallone resta in avanti che, di certo, è la strategia migliore per subire nell’ultimo terzo di partita rimasto. La Cremonese ritorna ad abbassarsi e subisce anche la profondità di Cabral, bravo a portare avanti i suoi. Ballardini, a questo punto, non ha più nulla da perdere e sceglie la qualità. Al 67esimo fa il suo ingresso in campo Bonaiuto e a uscire è Quagliata. Si alza, quindi, il baricentro degli ospiti, o almeno così dovrebbe essere. Due minuti dopo ci si mette di mezzo anche la sfortuna: Afena-Gyan è costretto a uscire dal campo e, al suo posto, entra in gioco Castagnetti.

Al 71esimo, la Fiorentina torna già in attacco, ma la volata di Sottil viene fermata per un dubbio fallo sul diretto marcatore. La squadra di Italiano gioca comunque con grande coraggio: sale per prendere alta la Cremonese e riesce nell’intento, perché il pallone diventa di nuovo viola. Cambia un po’ la strategia dei padroni di casa che, in questa fase della parte, attacca soprattutto sulla fascia sinistra e con Sottil fresco dopo il suo ingresso in campo che viene cercato sempre più spesso da i compagni.

Il primo spavento della partita per i toscani arriva al 72esimo: Dessers attacca la profondità con Milenkovic e Ranieri non allineati e il nuovo entrato riesce a chiudere solo all’ultimo momento sul diretto avversario. Sul successivo calcio d’angolo il brivido è ancora più forte: Terracciano esce malissimo in presa area e riesce a mandare solo all’ultimo momento il pallone sul fondo. Ora meglio la Cremonese con Dessers uomo in evidenza: è lui il migliore in campo dei suoi. Sembra molto attivo, svaria su tutto il fronte d’attacco, punta sulla sua esplosività e poi sul fiuto per tentare di andare in rete. La manovra degli ospiti continua e il cross di Sernicola viene ribattuto senza affanni dagli avversari.

Una punizione non concessa al terzino destro, però, fa partire un contropiede ficcante dei padroni di casa. Cabral con una potenza assurda superare un paio di avversari, poi praticamente in situazione di due contro tre serve Nico Gonzalez che va all’uno contro uno sul suo mancino e, tra due avversari, scarica un mancino a giro su cui Sarr può solo soffiare, ma finisce fuori. La Fiorentina riprende coraggio e si fionda di nuovo in attacco: Dodò tenta un grande uno contro uno e passa, poi sul cross arretrato la Cremonese chiude nell’ennesimo calcio d’angolo. A questo punto, mancano solo dodici minuti più recupero e all’attacco c’è la squadra in vantaggio di due lunghezze in totale. Biraghi crossa con il mancino e Nico Gonzalez riesce ad anticipare Sarr, ma non trova la porta. Il successivo calcio d’angolo che si genera dalla sinistra non trova buone soluzioni e il pallone arriva direttamente alla Cremonese che resiste al pressing della Fiorentina e riparte in contropiede.

Gli ospiti dimostrano così di essere ancora in partita e conquistano un calcio d’angolo dopo due belle incursioni di Valeri che vengono spedite in angolo. Anche in questo caso, però, la battuta è insoddisfacente e innesca il ribaltamento di fronte dei ragazzi di Italiano: Mandragora serve sulla profondità Castrovilli, ma l’anticipo di Ferrari è puntuale. Sernicola e Biraghi, nell’azione successiva, si contendono un pallone e il terzino viene ammonito per un intervento duro sul diretto avversario. Italiano ha bisogno di maggiore filtro in mezzo al campo e allora opta per una nuova sostituzione: Amrabat prende il posto di uno stanco Castrovilli, e non Barak nonostante l’ex Verona sia ancora meno difensivo. All’84esimo, la Fiorentina ha la grande opportunità di passare in vantaggio: su ennesimo calcio d’angolo di Biraghi, svetta Cabral e indirizza il pallone verso la porta, ma Sottil non ci crede sul secondo palo e la sfera termina sul fondo. Il boato del pubblico interrompe solo per pochi attimi la festa di cori, gioia e festeggiamenti sugli spalti, perché la finale ora è veramente a un passo per la Fiorentina.

Anche perché la Viola continua ad attaccare sulle ali di un Dodò in forte crescita e che ha ancora fiato per spingere sulla fascia destra. L’intensità della partita aumenta proprio nei suoi minuti finali. Ballardini e il suo staff chiedono continuamente di attaccare la profondità a Dessers, ma la Fiorentina resta comunque alta con il baricentro e controlla senza troppi problemi cercando di ripartire immediatamente il contropiede. Al 91esimo c’è anche l’ultimo cambio per Italiano: Nico Gonzalez esce tra gli applausi del pubblico e una vera e propria standing ovation, mentre al suo posto c’è Christian Kouame, autore di un gol e un assist nell’ultima partita di Serie A contro il Monza.

È chiaro che ormai le speranze della Cremonese siano ridotte al lumicino e quindi la squadra di Ballardini tenta semplicemente di recuperare il più velocemente possibile il pallone e di lanciare lungo per le punte. La tattica, però, viene vanificata dall’ottimo lavoro della linea della Viola che resta alta, vince i duelli e non permette a Dessers di tenere il pallone. A bordo campo, inizia già la grande festa con i toscani che preparano le maglie celebrative in panchina, in attesa di poter gioire con tutto il Franchi. Di partita non ce n’è più, perché gli occhi se ne vanno alle luci di uno stadio gremito e che canta come avesse vinto già il trofeo. Anche Italiano accenna i primi sorrisi nascosti, mentre la Cremonese tenta gli ultimissimi attacchi con delle palle messe dentro da Castagnetti e prontamente neutralizzate da Terracciano e compagni. L’ultima palla che tenta di servire i compagni in area è quella di Sernicola, ma termina sul fondo. Arriva il fischio finale, con Rocco Commisso inquadrato e ben sorridente sugli spalti: la semifinale termina 0-0 e quindi arriva la qualificazione per la Fiorentina. Allo stadio Olimpico di Roma, il 24 maggio, si giocherà la finale contro l’Inter.

Alex Ferrari e compagni crollano per terra per la delusione, ma si sono difesi con onore. Poi si gioca un vero e proprio terzo tempo, con i grigiorossi che danno la mano agli avversari in maniera molto corretta e accettando il risultato del campo. Ognuno vive la festa a modo suo: Dodò cerca qualcuno sugli spalti, Italiano si va a congratulare con i suoi, ma probabilmente già pensando alla finale, con tutta la grinta che lo contraddistingue. I tifosi, che hanno regalato uno spettacolo probabilmente molto più bello rispetto a quanto successo in campo, si godono i loro abbracci, i sorrisi, l’inno e la festa, nella maniera più corretta.